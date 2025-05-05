Özgür Özel'e Saldırı: Tengioğlu'nun Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Özgür Özel'e Saldırı: Tengioğlu'nun Görüntüleri Ortaya Çıktı

Sırrı Süreyya Önder'in töreninde CHP Lideri Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun oteldeki anları kaydedildi.

05.05.2025 09:39
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3 MAYIS'ta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tören çıkışı AKM önünde saldıran Selçuk Tengioğlu'nun saldırı öncesi Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM önünde yumruklu saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'ndaki konakladığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde Tengioğlu'nun kahvaltı yaptığı ve sonrasında çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar yer aldı.

'TAKSİM'DE KALDIĞIM OTELDEN ÇIKTIM, PROGRAM OLDUĞUNU DUYDUM'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekleştirdiği yumruklu saldırının ardından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun, edinilen bilgiye göre ilk ifadesinde programı duyup kaldığı otelden çıktığını söyledi. Saldırgan Tengioğlu, "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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