Özel'den FT'de Erdoğan eleştirisi: Baskıyı istikrarla karıştırmayın

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Financial Times'ta yayımlanan makalesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "demokrasiye yönelik saldırılarının" yalnızca Türkiye'yi değil, NATO ve Avrupa'nın güvenliğini de tehdit ettiğini ifade etti. Özel, Batı ülkelerine "baskıyı istikrarla karıştırmayın" çağrısı yaptı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde yayımlanan makalesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu. NATO Zirvesi öncesinde kaleme aldığı yazıda Özel, Erdoğan'ın Zirve sırasında "güçlü bir lider" görüntüsü vermeye çalışacağını söyledi. Özel bu imajın "Türk demokrasisine yönelik giderek artan baskıları" gizlediğini savundu.

Özel, NATO Zirvesi öncesinde hükümetin "barışçıl göstericileri, avukatları, gazetecileri ve akademisyenleri gözaltına aldığını" ifade ederek, bunun yalnızca Türkiye için değil, "özellikle Avrupa'daki NATO müttefikleri açısından da tehlike oluşturduğunu" söyledi.

Türkiye'nin Karadeniz'e erişimi kontrol etmesi, Suriye, Irak ve İran'a komşu olması ile NATO'nun en büyük ordularından birine sahip bulunmasının ülkeye stratejik önem kazandırdığını belirten Özel, buna karşın ekonominin ciddi baskı altında olduğunu, yüksek enflasyon ve yoksullaşmanın toplumdaki memnuniyetsizliği artırdığı değerlendiirmesinde bulundu.

2024 yerel seçimlerinde CHP'nin birinci parti olduğunu hatırlatan Özel, partisinin emeklilerin, gençlerin ve dar gelirli ailelerin sorunlarını gündeme taşıyarak başarı elde ettiğini söyledi. Erdoğan'ın buna cevabının ise "devletin ve mahkemelerin gücünü demokratik rekabeti ortadan kaldırmak için kullanmak" olduğunu ileri sürdü.

İMAMOĞLU VE CHP'YE YÖNELİK HUKUKİ SÜREÇLER

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin "siyasi saiklerle açılmış davalar" ifadelerini kullanırken, daha sonra çok sayıda CHP'li belediye başkanının da gözaltına alındığını veya tutuklandığını belirtti.

Geçen ay mahkemenin CHP kurultayına ilişkin verdiği kararla kendisinin genel başkanlıktan alınmasına da değinen Özel, Erdoğan'ın "kendi sadık muhalefetini oluşturmak istediği" yorumunda bulundu. Özel, "Seçimler yapılabilir ama iktidarı tehdit edecek gerçek bir rekabet ortadan kaldırılıyor" dedi.

"BASKIYI İSTİKRARLA KARIŞTIRMAYIN"

Özel, yazısında Batılı ülkelere de çağrıda bulunarak, "Müttefiklerimiz baskıyı istikrarla karıştırmamalı" ifadesini kullandı. Demokratik rekabetin, hukukun üstünlüğünün ve toplumsal meşruiyetin zayıfladığı bir Türkiye'nin "öngörülebilir ve güvenilir bir ortak olmayacağı" değerlendirmesinde bulunan Özel, dış politikanın da iç siyasi iktidarı korumanın aracı haline gelebileceğini öne sürdü.

Toplumun seçimlerle değişimin mümkün olmadığına inanmasının umutsuzluk ve öfkeye yol açacağını ileri süren Özel, bunun ekonomik sorunlarla birleşmesi halinde sosyal ve siyasi istikrarsızlık riskini artıracağını savundu. Böyle bir tablonun yalnızca Türkiye'yi değil, Avrupa'nın güvenliğini, enerji hatlarını ve NATO'nun güney kanadını da etkileyebileceğini ifade etti.

Özel, Türkiye'nin siyasi geleceğine dış aktörlerin yön vermemesi gerektiğini de vurgulayarak, "Türkiye'nin demokratları demokrasinin dışarıdan ithal edilmesini istemiyor" dedi. Değişimin Türkiye halkı tarafından barışçıl yollarla gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Özel, vatandaşların bugüne kadar "oy vererek, yürüyüşler düzenleyerek ve baskıya rağmen onurlarını savunarak" bunu gösterdiğini ifade etti.

Makalesinin sonunda NATO Zirvesi'ne atıfta bulunan Özel, Erdoğan'ın zirvede kendisini "vazgeçilmez" bir lider olarak sunacağını ancak "hiçbir ülkenin stratejik değerinin demokrasisinin yıkılmasıyla artmayacağını" savundu. Özel, Batılı ülkeleri, kısa vadeli jeopolitik hesaplarla otoriter yönetimlere meşruiyet kazandırmanın "tarihi bir hata" olacağı konusunda uyardı.