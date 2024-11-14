Özgür Özel\'in Gösterdiği Belediye Etkinlik Harcamaları Listesi..."Fatih Belediyesi\'nin 22 Milyonu Var 2023\'ün Parasıyla. Yolluyor Musunuz Müfettiş?"

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerin harcamaları üzerinden müfettiş gönderilmesine tepki göstererek, AK Partili ya da yerel seçim öncesinde AK Parti'de olan belediyelerin "organizasyon hizmeti alımı ihaleleri" bedellerini içeren tabloyu kamuoyuyla paylaştı. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kayıtlarında yer alan organizasyon hizmeti alımı ihalelerinden örnekler veren CHP Genel Başkanı Özel, "AK Partili belediye 198, 85, 79, 69, 64 gidiyor. Fatih Belediyesi'nin 22 milyonu var 2023'ün parasıyla. Birinde müfettiş var mı? Birine yolluyor musunuz müfettiş" diye iktidara tepki gösterdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerle ilgili gelen şikayetleri incelemek üzere İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından müfettiş görevlendirildi. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti/CHP dönemlerinin kıyaslamalı etkinlik harcamaları tablosunu paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin genel merkezinde konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Özel, "EKAP'ta kayıtlı organizasyon hizmeti alımı ihaleleri" başlıklı listeyi göstererek belediye harcamalarına yönelik denetimlerde çifte standart uygulandığı eleştirisini vurguladı. " Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, organizasyon hizmeti, 2023 yılı, ihale kayıt numarası, bu 198 milyon. Bu kadar AK Partili belediye 198, 85, 79, 69, 64 gidiyor. Fatih Belediyesi'nin 22 milyonu var 2023'ün parasıyla. Birinde müfettiş var mı? Birine yolluyor musunuz müfettiş" diye soran CHP Lideri, "Pahalıysa bu konserlerin hepsi pahalı. Hepsine yolla, hepsini araştır, aynı standartlarda denetle, başımla beraber. Ama bu kadar haksızlıkla yapılan bir algı operasyonuna teslim olmayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel'in kürsüde gösterdiği listede yer alan belediyelerin ihale tarihi, ihale kayıt numarası ve Türk lirası üzerinden ihale bedeli şöyle:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1594350) - 198.713.540

Ümraniye Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1426360) - 85.005.350

Konya Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/626647) - 79.909.099

Zeytinburnu Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1307531) - 69.509.724

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2022/1472418) - 64.412.250

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/439141) - 54.844.500

Başakşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1334299)- 45.825.000

Bursa Büyükşehir Organizasyon Hizmeti (2022/29383)- 43.893.750

Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/128839) - 42.803.600

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/427985)- 41.801.000

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/253563)- 41.278,785

Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/584325)- 39.972,500

Sultangazi Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/59033) - 39.803.050

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/857606)- 38.495.350

Malatya Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2022/1199683)- 33.556.000

Zeytinburnu Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2022/1285668)- 31.880.539

Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2019/389781) - 30.392.000

Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/110924) - 28.100.000

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/714101) - 27.236.000

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/432192) - 25.930.000

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1499589) - 25.604.450

Fatih Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/1137413) - 21.280.086

Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/1400110) - 18.950.300

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/1227157) - 18.941.000

Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/433083) - 18.851.750

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2022/811392) - 18.281.650

Batman Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/110449) - 17.995.490

Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/115807) - 16.845.530

Kütahya Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/87347) - 14.517.500

Zeytinburnu Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2024/479277) - 14.273.600

Zeytinburnu Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/763808) - 9.699.900

Zeytinburnu Belediyesi Organizasyon Hizmeti (2023/899039)- 5.564.249