Özgür Özel'in Kırşehir ve Nevşehir Ziyareti

16.08.2025 00:10
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırşehir ve Nevşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırşehir'de CHP İl Başkanlığını, Belediyeyi, Emekliler Lokali'ni ziyaret edecek; Nevşehir'de Bağcılar Gürsel Erol Cemevi'nin açılışına katılacak, Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'nı, Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı Postnişi Veliyettin Ulusoy'u ziyaret edecek, 62. Ulusal ve 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür ve Sanat Etkinlikleri ve Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Kırşehir/12.00/13.00/14.00/Nevşehir/16.00/17.00/18.00/19.45/21.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 2. haftasına Kocaelispor- Samsunspor, Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor ve Göztepe- Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Kocaeli/19.00/Antalya/İzmir/21.30)

2- Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası Ankara Keçiörengücü- İstanbulspor, SMS Grup Sarıyer- Boluspor, Pendikspor-Bandırmaspor ve Adana Demirspor-Çorum FK maçlarıyla sürecek.

(Ankara/16.30/İstanbul/19.00/21.30/Adana/21.30)

***

22:13
