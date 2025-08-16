Özgür Özel'in Kırşehir ve Nevşehir Ziyaretleri - Son Dakika
Özgür Özel'in Kırşehir ve Nevşehir Ziyaretleri

16.08.2025 09:10
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırşehir ve Nevşehir'de çeşitli ziyaretler ve etkinliklere katılacak.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırşehir'de partisinin İl Başkanlığını, Belediyeyi, Emekliler Lokali'ni ziyaret edecek; Nevşehir'de Bağcılar Gürsel Erol Cemevi'nin açılışında yer alacak, Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'na ve Postnişin Veliyettin Ulusoy'a ziyarette bulunacak, 62. Ulusal ve 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ile Kültür ve Sanat Etkinlikleri ve Ödül Töreni'ne katılacak.

(Kırşehir/12.00/13.00/14.00/Nevşehir/16.00/17.00/18.00/19.45/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 2. haftasına Kocaelispor- Samsunspor, Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor ve Göztepe- Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Kocaeli/19.00/Antalya/İzmir/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası Ankara Keçiörengücü- İstanbulspor, SMS Grup Sarıyer- Boluspor, Pendikspor-Bandırmaspor ve Adana Demirspor-Çorum FK maçlarıyla sürecek.

(Ankara/16.30/İstanbul/19.00/21.30/Adana/21.30) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hacı Bektaş, Özgür Özel, Diplomasi, Nevşehir, Kırşehir, Politika, ankara, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'in Kırşehir ve Nevşehir Ziyaretleri - Son Dakika

07:27
16.08.2025 09:21:36.
Özgür Özel'in Kırşehir ve Nevşehir Ziyaretleri
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.