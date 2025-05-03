Özgür Özel'in Şereflikoçhisar Ziyareti - Son Dakika
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Özgür Özel'in Şereflikoçhisar Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'daki mitingin ardından Şereflikoçhisar İlçe Başkanlığı ve Belediye'yi ziyaret etti. Ziyarete birçok CHP yöneticisi de katıldı.

03.05.2025 21:06  Güncelleme: 02:46
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(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi sonrası Ankara'ya dönüş yolunda partisinin Şereflikoçhisar İlçe Başkanlığı ile Şereflikoçhisar Belediyesi'ni ziyaret etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi Konya oldu. CHP Genel Başkanı Özgrü Özel, Konya'daki miting sonrası Ankara'ya dönüş yolunda CHP Şereflikoçhisar İlçe Başkanlığı'nı ve Şereflikoçhisar Belediyesi'ni ziyaret ederek, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak'ı makamında ziyaret etti.

Özel'e ziyaretler sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve CHP Milletvekili Aliye Timisi Ersever eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel'in Şereflikoçhisar Ziyareti - Son Dakika

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