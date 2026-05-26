Özgür Özel'den sert tepki: 'Belimi kırsanız da CHP'yi durduramazsınız'

(İZMİR) - Özgür Özel, Gündoğdu Meydanı'nda yapılması planlanan mitinge katılmak için İzmir'e geldi. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "Bir işi bu kadar çirkinleştirmenin kimseye faydası yok. Benim belimi kırarak CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurabileceklerini sanıyorlar. Benim belimi kırdıklarıyla kalırlar ama CHP'yi durduramazlar, halkı durduramazlar" ifadelerini kullandı.

Miting için İzmir'e gelen CHP Lideri Özgür Özel'i Adnan Menderes Havalimanı'nda eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel'in yanı sıra il ve ilçe başkanları, belediye başkanları ve partililer karşıladı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, miting yapılması planlanan Cumhuriyet Meydanı'nın polis tarafından abluka altına alınmasına ilişkin şunları söyledi:

"Manisa'ya gitmek üzere şimdi havaalanına geldim. Sağ olsunlar, havalimanında bir karşılamadan ziyade İzmir İl Başkanlığı ve yakınındaki meydanda partililerimizin bayramlaşmak istediğini söyledi İzmir İl Başkanımız. Biz de 'olur' dedik. Planlanmış bir miting yok. O yüzden izin başvurusuna gerek yok, bir şey yok yani. Partililere, 'Merhaba' diyeceğiz, partililerle bayramlaşacağız. Herkes yoğun duygular yaşıyor. Bununla ilgili de İl Başkanlığımızın hemen yanında o meydandı... Korkmuşlar, meydanı çevirmişler, barikatlar bilmem neler. Böyle şeylere gerek yok. Gideceğiz, millet neredeyse orada buluşuruz. Millet bizi nerede bekliyorsa oraya gideriz. Partililerimiz nerede bekliyorsa oraya gideriz. Gün, o gün değil, normal günlerden geçmiyoruz."

"HERKESİN ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYUP DÜŞÜNMESİ GEREKİYOR"

Halen daha idrak edemiyorlar. İnsanlar bir şey istiyorsa, halk bir şey istiyorsa, partililer bir şey istiyorsa, demokrasi böyle bir şey ve o denilen şey olur. AK Parti'yi kuran irade de odur, AK Parti'ye seçim kazandıran da odur, iktidarda tutan da odur, iktidardan götürecek olan da odur. Sen buraya kadar gelip de iktidardan gitmemek için başka yollara girersen ya da partini yıllarca seçilerek yönetip de seçim kaybedince başka yollara gidersen işte bunun millette karşılığı olmaz. O yüzden bir kez daha herkesi şapkasını önüne koyup bir düşünmeye davet ediyorum. Gücü nereden alıyoruz? Ben gücü makamdan, mevkiden, unvandan değil; ben gücü demokrasiye olan, halka olan inancımdan alıyorum. Onlar da o yüzden bize sahip çıkıyorlar. Kayyımların, butlanların ve diktatörlerin yalnızlıkları başka yalnızlığa benzemez, için için kemirir. Halkla birlikte hareket edenlerin de coşkusu hiçbir şekilde engellenemez. Bugün önümüze konulacak her bariyer milletin bizatihi kendisinin önüne konmuş bariyerdir. Biz öyle bir bariyeri fikren tanımıyoruz. Fiziken bariyerle didişecek değiliz. Kim neredeyse, İzmirliler neredeyse orada bayramlaşırız, orada selamlaşırız. Bir görelim bakalım neredelermiş?"

"BELEDİYE BAŞKANINA SORULACAK SORULARIN TÜRÜ BELLİDİR"

Özel, Güzelbahçe Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Biraz önce İlçe Başkanı'na sordum. Jandarmada ifadesi alınıyormuş. Hızla savcılığa çıkarılmasını bekleriz. Bir belediye başkanına sorulacak sorunun türü bellidir, alınacak cevabın yeri bellidir, yapılacak işlem bellidir. Sabahın köründe belediye başkanını gözaltına alıyorsanız, yaptığınız işlem siyasi bir operasyondur. Melih Gökçek'in dünya kadar yaptığı yolsuzluk kendi partisince, partisinin bütün birimlerindeki kurucuları tarafından ve bütün birimlerindeki kademeleri tarafından kabul ediliyorken bir gün gözaltına alınmamışsa kimi gözaltına alıyorsanız yaptığınız iş siyasi operasyondur. Müfettişler bakar, sorular sorar, savunma alır. Gerekiyorsa soruşturma izni alır. Soruşturmada bir yandan hizmet devam eder. Sen belediye başkanını sabah alıyorsan, 'Önce hizmeti durdurayım.'"

Buradan açıklayayım, bugüne kadar hiç açıklanmadı, belgesiyle de birazdan arkadaşlarımız paylaşsın. Biz memnuniyet anketleri yaptık. İzmir'de de yaptık. Memnun olunan ilçeler vardı. Tereddütlü ilçeler de vardı. Bir yıllık hizmetin sonunda İzmir'de memnuniyet anketinde en yüksek çıkan ilçe Güzelbahçe'ydi ve Mustafa Başkan'dı. Bugünkü husumet Güzelbahçe'deki geçen sene yüzde 70'i aşan ve bugün de çok daha üzerine çıkan iyi belediyeciliğidir. Ayrıca Mustafa Başkan ve değerli eşleri daha üzerinden bir yıl yeni geçti, evlatlarını kaybettiler, 30 yaşında evlatlarını. Beş yaşındaki kız torunları onlara emanet. Kendisini ve eşini birlikte gözaltına almışlar. Bu kadar vicdansızlığın, bu kadar haksızlığın kime ne yararı var, gerçekten anlamıyorum. Dertleri bizle. Bize selam verene, göz kırpana, bize sevgi duyana bunları yapıyorlar.

"YALANCI TANIK İFADELERİYLE GÖZALTINA ALIYORLAR"

Bir şey daha söyleyeyim. Örneğin Şanlıurfa'da 24 delegenin 24'ü de Kemal Bey'e oy vermişti. O delegeler sonra bizim çabamızı görünce bir gün geldiler, 'Biz vaktiyle yanlış yapmışız, bundan sonra sizi destekliyoruz' dediler. O delegelerin önüne düşen Siverek İlçe Başkanımız ki kendisi de delege, kurultayda bizim lehimize hile yapmaktan tutuklandı geçtiğimiz günlerde. O sandığın tamamının iki turda da Kemal Bey'e oy verdiğini tutanakta da yazıyor, cümle alem de biliyor. Şanlıurfa'nın 24'te 24 bizim dışımızda olduğunu ve aylar sonra 'Ya biz böyle bir şey beklemiyorduk, sizinleyiz' diyen kişiyi o gün benim lehime hile yaptı diye bir yalancı tanık ifadesiyle gözaltına aldılar. Bir işi bu kadar çirkinleştirmenin kimseye faydası yok. Kimseye faydası yok. Benim belimi kırarak CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurabileceklerini sanıyorlar. Benim belimi kırdıklarıyla kalırlar ama CHP'yi durduramazlar, halkı durduramazlar."