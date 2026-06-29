Özgür Özel: Biz bu oyunu bozarız

(İZMİR) – Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Bayındır ilçesinde Bayçikoop Çiçek ve Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti. Ziyarette palet üzerinde konuşma yapan Özel, iktidara 'yargının siyasallaşması' eleştirisi yaparken "Tatar Ramazan" göndermesi yaparak, "CHP'ye bölünme planı yapanlar; ne CHP'yi kaderiyle baş başa bırakırız, seçilmemişlerde bırakırız, ne de Tayyip Erdoğan'ı bir şekilde iktidarda tutmak isteyenlerin planlarının parçası oluruz. Dün toprağa verdik Kadir İnanır'ı. Onun deyimiyle 'Bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir programında ilk olarak Bayındır ilçesinde Bayçikoop Çiçek ve Kadın Kooperatifini ziyaret etti. Özel'e ziyaretinde geçtiğimiz hafta İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, partinin İzmir milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Bir yurttaşın, "78 yaşındayım, ölmeden iktidarı görmek istiyorum" diye seslendiği Özel, "Ölmeyeceğiz" yanıtını verdi. Bir başka yurttaş, "Allahım, inşallah bu yolda seni güzel yerlere getirecek" ifadesini kullandı.

"SANA OTOBÜS ALACAĞIZ BİNA DA YAPACAĞIZ"

Özel'in alana gelmesiyle birlikte vatandaşlar alkışlamaya ve "Özgür Başkan" sloganları atmaya başladı. Kooperatif üyesi kadınlar Özel'e "Genel Başkanımız sensin. Sen yürü biz hep arkandayız" ifadeleriyle destek verdi. Bir kadın üreticinin "Her gün senin için ağlıyorum" demesi ardından Özel üreticiye, "Ağlamak yok, güleceğiz" sözleriyle yanıt verdi. Birçok vatandaş ise Özel'i görebilmek için tarladan geldiğini söyledi, Özel ile fotoğraf çektirdi.

SERALARI GEZDİ

Bir kadın üreticinin, "Allah sana Hz. Ali kuvveti versin, üzüntüden dört kilo verdim" demesi üzerine Özel, "Üzülme, kilo verme" ifadesini kullandı. Bir başka kadın ise, "Başkanım yanındayız, sana otobüs de alacağız, bina da yapacağız, sen hiç merak etme" diye konuştu.

Özel, kahvaltı programı öncesinde kooperatifte üretim yapılan çiçek seralarını gezdi ve üreticilerden bilgi aldı.

PALETİN ÜZERİNDE KONUŞTU

Özel, kahvaltı sonrasında bir paletin üzerine çıkarak yaptığı konuşmasında, şunları kaydetti:

"Malum partimize karşı büyük bir haksızlık yaptılar. Partimizin yapılan son dört kongresini kazanmış ekibin kazandığı kongrelere bakmadan altı yıl önceki bir seçimin sonucuna göre partinin başındaki Genel Başkan'ı değiştirmeye çalışıyorlar. Dün söylemiş, 'Ben bu işin hiçbir yerinde yokum' diye. Recep Tayyip Erdoğan ve onun atadığı Adalet Bakanı bu işin tam göbeğindedir. Bunu herkes böyle bilsin. Tabii biz Cumhuriyet fikrinin, dolayısıyla demokrasi fikrinin, sandığın insanlarıyız. Sandık varsa varız, sandık yoksa yokuz. Bir ailenin babadan oğula geçmesiyle, tek adamların ülkeyi seçilmeden yönetilmesiyle felakete sürüklenmiş bir imparatorluktan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Millet efendidir. Kararı millet verir. Onun dediği olur, onun seçtiği yönetir' demiştir ve kendisini de millete emanet etmiştir. Sonrasında da Cumhuriyet, seçenlerin seçtikleri tarafından yönetilmiştir. İnşallah biz de kendini yenilmez sanan Recep Tayyip Erdoğan'ı 23 yıl sonra ilk kez yenen ekip olarak, partide göreve geldiği günden dört ay sonra geldiği seçimlerde partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmış Genel Başkan ve onun kadroları olarak en kısa zamanda ya partimizi düze çıkaracağız, partimizi alacağız ve partimizi her ankette olduğu gibi yapılacak ilk seçimde de birinci parti yapacağız. ya da iktidar, yürüyüşümüzü yargı darbesi engellemeye çalışırsa, bir başka yol bulup partiyi tekrar iktidar yapacağız. Başka bir yolu yok."

"BİZ BU OYUNU BOZARIZ"

Şunu iyi bilsinler CHP'ye bölünme planı yapanlara; ne CHP'yi kaderiyle baş başa bırakırız, seçilmemişlerin elinde bırakırız, ne de Tayyip Erdoğan'ı bir şekilde iktidarda tutmak isteyenlerin planlarının parçası oluruz. Hiç öyle bir şey yok. Allah gani gani rahmet etsin, dün toprağa verdik Kadir İnanır'ı. Onun deyimiyle 'Bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız.' Kadir ağabeyi ziyaret etmiştim tedavi gördüğü fizik tedavi merkezinde. Orada da konuşmuştuk. Özellikle o zaman mitingler devam ediyordu. Saraçhane'den sonraki bir hafta sonu mitingi, bir İstanbul mitingi… 'Her mitingi izliyorum' diyordu. Güzel dileklerini iletiyordu. O gün ona demiştim. Bizim İstanbul İl Başkanı ile birlikte, İstanbul'un ilçelerine operasyon yapıp elimizden almak istediklerinde biz hep öyle diyorduk, 'Biz bu oyunu bozarız' diye. Kendine de söylemiştim, çok hoşuna gitmişti. Böyle bir günde, onu defnettiğimiz günde de bir kez daha hem Kadir İnanır'a, hem bütün oyunları bozan Tatar Ramazanlara selam olsun.

"TÜRKİYE'NİN ÇIKIŞI KOOPERATİFÇİLİKTE"

Bayındır benim yakından takip ettiğim bir ilçe. Seçim kazandığımız, kazandığımız seçimde gelip çalıştığım; seçim kaybettiğimiz, sonra Davut Başkan'la birlikte yüzde 54 gibi bir oyla yeniden kazandığımız bir ilçemiz. Burada tarım var, özellikle çiçekçilik var. Bayındır çiçekçiliğin, çiçeğin başkentidir. Geçmiş başkanımız Aziz Kocaoğlu'nu selamlamak lazım verdiği desteklerle. Tunç Soyer'i selamlamak lazım. Her daim buraya destek veren bu dönem ilçe belediye başkanlarımızı, büyükşehir belediye başkanlarımızı selamlamak lazım. Burada 17 kişinin kurduğu bir kooperatif 400 üyeye ulaştı. Burada çiçek yetiştiriliyor. Başta İzmir'in belediyeleri, CHP'li belediyeler başka yerlerden, yandaştan, ondan bundan ihaleyle çiçek almak yerine bütün çiçek alımlarını buradaki kooperatiften yapıyorlar. Buradaki kooperatifi destekleyen tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz belediyelerdeki bu sıkıntılar hızlı şekilde aşılacak. Ben ömrü boyunca eczacı kooperatifliğini oda başkanlığında, yöneticiliğinde desteklemiş, Türkiye'nin çıkışının kooperatifçilikte, özellikle de çiftçinin, köylünün kendi ürününü kendi değerlendirdiği, sattığı ve buna aracılık eden kooperatiflerde olduğunu ısrarla söylüyoruz.

"'ANANI DA AL GİT' DİYEN DEĞİL 'ÇİFTÇİ MİLLETİN EFENDİSİDİR' DİYEN CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Bu sene girdi fiyatlarında inanılmaz artışlar var. Bunun için çiftçiler çok zor dönemler yaşıyor. Biz CHP olarak çiftçilerin kullandığı tarım kredilerinin sübvanse edilmesinin, özellikle iktidar olduğumuzda bir kereye mahsus bütün faizlerin silinmesini, anaparanın 3-5 yıla bölünmesini, çiftçinin ÖTV'siz - KDV'siz mazot kullanmasını, çiftçilere ayrılan desteklemenin AK Parti'nin yaptığı gibi binde 2 değil, kanunda yazdığı gibi yüzde 1 olarak, bugünkünün beş katı olarak uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Size söz veriyorum. Burada kürsü palet. Ama bir bankın üstünden, ama Gaziantep'teki gibi bir römorkun kasasından, ama böyle paletin üzerinden konuşalım; gün gelip iktidar partisinin genel başkanı olarak karşınıza çıktığımda şunu göreceksiniz; bu ülkenin bizim dönemimizde yöneten Cumhurbaşkanı, sonuncusu gibi değil birincisi gibi, yani çiftçiye 'Al ananı da git' diyen değil, 'Çiftçi milletin efendisidir' diyen bir Cumhurbaşkanı olacak. Haftaya başlangıç önemli. Haftaya büyük binaların yüksek katlarında salonlarda değil de böyle göz hizasında çiçek üretenlerle, her birisi de kendisi çiçek gibi olan Bayındır'ın güzel kadınları ile emekçi kadınları ile başladık. Bu hafta bizi kimse tutamaz."