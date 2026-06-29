Özel: Bu kurultay iktidar yolunu açar

(İZMİR) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Olağanüstü Kurultay için delegelerin imzalarını Genel Merkez'e teslim ettiğini hatırlatarak, "Bu kurultayı yapmak partinin iktidar yolunu açmaktır. Bütün anketler, eğer hızla kurultay yapılırsa, parti bu sorundan kurtulursa açık farkla önde ilerlediğini gösteriyor. Aksi durum bir felaketi gösteriyor" dedi. Özel, "Eskiyi geride bıraktık, yeni bir siyasetteyiz, yeni bir yoldayız. Bu yürüyüş, Türkiye'nin yeni iktidar yürüyüşüdür. Bundan sonra onlar düşünsün, yollar bizimdir, meydan bizimdir, zafer bizimdir" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'de görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün bundan sonra "il başkanlığı" olarak kullanacağı belirtilen bina önünde yurttaşlara seslendi. Özel, burada yaptığı konuşmada, "Bu kalabalık ne biliyor musunuz? Geçen hafta pazar akşamı, butlan yönetiminin İzmir'de yaptığı görevlendirmeyi, bu partinin hiçbir has evladı kabul etmezken, birilerinin kabul edip, İzmir İl Binamıza, partinin önünden geçmeyecek tipleri arkalarına toplayarak gelip yaptıkları gece yarısı baskınından sonra İzmirliler dediler ki, 'Gelin o binayı geri alalım.' Ben onlara şöyle dedim: 'Onların ne yaptığının hiçbir önemi yok, biz binaları geride bıraktık, o binalara koşup seçilmedikleri yerlere yerleşmeye çalışanlar sokağa çıksınlar bir görelim'" ifadesini kullandı.

Özel, İzmir programını anlattıktan sonra, şunları kaydetti:

"ÇAY İÇMEYE ON BİNLERLE GELİYORUZ"

"Gittiğimiz her yerde binler, on binler ile karşılandık. Yazın ortası, sıcaklık 42 derece. Dedim ki uçağa binmeden butlancıların işgal ettiği binadan sonra seçilmiş il başkanımızın tuttuğu seçilmiş il başkanlığı binasına çay içmeye gideceğim dedim. O yüzden, buradan İzmir'den sesleniyorum: Butlancılar bir elin parmakları kadar kişiyle ziyaret yaparken, biz çay içmeye on binlerle geliyoruz, on binler."

Yazın ortasında, sabahın köründe Bayındır'da, Ödemiş'te, Kiraz'da meydanlar doluyor. Millet heyecanlı. Ayşe Teyzemin al yazması boynumuzda. Bu millet, bir kez daha Atatürk'ün evlatları, Cumhuriyetin evlatları kaderine el koyuyor, iktidara yürüyor. Milletin önünde kimse duramaz. Millet iktidarı değiştirmek için yola çıkmış. Önümüzden çekilin, iktidar yürüyüşünün önünden çekilin, bu milletin önünde duran, bu millet tarafından ezilir.

"KAYBEDENLERİ GERİDE BIRAKTIK"

Eğer önümüzden çekilmezseniz, AK Parti'nin kara düzeniyle iş birliği yaparsanız, biz ne AK Parti'ye ne kara düzenine, ne yargı kollarına, ne de partiye atadığı butlan kollarına teslim olmayacağız. Herkes şunu bilsin ki, kaybedenleri de kaybetmeye alışanları da geride bıraktık. Biz kazanan CHP'yiz. Biz 47 yıl sonra partisini birinci parti yapanlarız. 23 yıl sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ilk kez yenenleriz. Buradan söylüyorum, and olsun ki biz bir daha yenilgiye alışmayacağız, biz kazanacağız.

Karşımızda yıllardır iktidarda olan, yorulan artık siyasetçilere değil bürokratlara teslim olan, ülkeyi de bürokratların aldığı kararlarla yöneten yaşlanmış, yorulmuş bir iktidar var. Onlar yolun sonuna geldiler, biz daha yolun başındayız. Kaybetmeye değil kazanmaya adayız. Buradan çağrıda bulunuyorum. TGRT'lerde haysiyet suikastı yaptığınız delegelerimizin bin 4 tanesi imza verdi. Çok basit bir hesapla, yarıştığımız kongrede Kemal Bey'e oy veren delegelerin 500'ü bırakın oy vermeyi, kendi gönül rızalarıyla imza verdi, kurultay istiyor. Kurultay istiyoruz. Bu kurultayı yapmak partinin iktidar yolunu açmaktır. Bütün anketler, eğer hızla kurultay yapılırsa, parti bu sorundan kurtulursa açık farkla önde ilerlediğini gösteriyor. Aksi durum bir felaketi gösteriyor. Partinin iktidar yürüyüşünün önü kesilmeye çalışılırsa, partinin kendi içine kapanması, birbiriyle boğuşması ve AK Parti'nin kazanması hesap ediliyorsa, Kadir İnanır'a atıfla söylüyorum, 'Benim adım Tatar Ramazan, ben bu oyunu bozarım.' Bu meydanı görün. Bu meydan Tatar Ramazanların meydanı, biz bu oyunu bozarız.

"BU YÜRÜYÜŞ İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜDÜR"

Hesaba bak, işe bak. Parti 103 yıl sonra şaha kalkacak, 47 yıl sonra birinci parti olacak. AK Parti'yi yenecek. Yüzde 65'e hizmet edecek belediyeleri alacak. Sonra bu hesap Tayyip Erdoğan'a uymayacak. O kendine bir oyun kuracak, biz de bu oyuna teslim olacağız. Kimse bunu düşünmesin. İktidar için ya bir yol bulacağız, ya yeni bir yol açacağız. Eskiyi geride bıraktık, yeni bir siyasetteyiz, yeni bir yoldayız. Bu yol, bu mücadele gençlerin yeni mücadelesidir. Emeklilerin yeni mücadelesidir, yeni hareketidir. Bu hareket, emekçilerin alnının terini alacağı yeni bir yürüyüştür. Bu yürüyüş, kadınından erkeğine, Türkiye'nin yeni iktidar yürüyüşüdür. Yeni yürüyüşte hep birlikteyiz. Ben elbette genç, kadın kadrolarımıza, her yaştan deneyimli gençlerimize, elbette örgütümüze güveniyorum. Ama en çok da feraset sahibi siz değerli milletimize, halkımıza güveniyorum.

Bu mücadelede cumhuriyetin en büyük kazanımının sandığın, seçme hakkının önemini anlayanlara, farklı fikirleri olsa da demokrasi uğruna yan yana duranlara selam olsun. Kumpasları boşa çıkaranlara, aramıza mezhebi, inancı sokmaya çalışanlara karşı tarihin doğru tarafında duran bütün can yoldaşlara selam olsun. Birlik olanlara, iktidar umudunu dalga dalga yükseltenlere selam olsun. Cumhurbaşkanı adayımız olduğu için Tayyip Erdoğan'ın hedefe koyduğu Ekrem Başkan'a ve tüm tutuklu belediye başkanlarımıza selam olsun. Bütün hesapları yapanlara, butlan görevlendirenlere, Türkiye'nin gelecek umuduna sırtlan gibi saldırmak isteyenlere karşı tüm hesapları bozarak tarihin doğru tarafında duran Mansur Yavaş Başkanıma selam olsun.

Ben 10 yaşından beri arkadaş satmadım, satmayacağım. Ben, 10 yaşından beri ekibimi satmadım, satmayacağım. Ben 10 yaşından beri zora, şiddete, dayağa teslim olmadım, olmayacağım. Ben 10 yaşından beri neyi kafaya taktıysam, neyi hedeflediysem onun için çalıştım ve en sonunda onu başardım. 10 yaşında yatılı okula bırakılmış bir öğretmen çocuğunun kararlılığıyla söylüyorum. Ben kafaya taktım, biz kafaya taktık, bu iktidarı değiştireceğiz. Bunun için cesaretse cesaret, fedakarlıksa fedakarlık, sorumluluksa sorumluluk, hiçbir şeyden geri durmayacağım, bu iktidarı mutlaka değiştireceğim. Bundan sonra onlar düşünsün, yollar bizimdir, meydan bizimdir, zafer bizimdir. Bundan 107 yıl önce de Hasan Tahsin'in durduğu gibi tarihin doğru tarafında duran, ilk kurşunu atanlarsınız sizler."