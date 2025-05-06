Özgür Özel: Koruma zaafiyeti yoktur - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özgür Özel: Koruma zaafiyeti yoktur

CHP lideri Özgür Özel, cenaze törenindeki saldırıda koruma zaafiyeti olmadığını savundu.

06.05.2025 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreni çıkışında uğradığı fiziksel saldırıda koruma zafiyeti olmadığını belirterek, "Oraya gittiğimizde ekibin en öne koyduğu kişiyi cenazedeyiz milleti itip kakmasınlar, yarmasınlar diye çeken benim. Korumayı yönlendirme zafiyeti, korunma zafiyeti varsa bana aittir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreni çıkışında fiziksel saldırıya uğramasının ardından gündeme gelen "koruma zafiyeti" konusuna ilişkin konuştu.

Özel, "Bizim yaşadığımız olayda herkes konuşuyor, 'Koruma zaafiyeti var' diye. Koruma zafiyeti yok. Korunma zafiyeti var. Oraya gittiğimizde ekibin en öne koyduğu kişiyi, cenazedeyiz, milleti itip kakmasınlar, yarmasınlar diye çeken benim. Baklava düzeni alıyorlar. Bu iki arkadaş uzaklaşsın, biz cenazeye gidiyoruz, böyle 'harala gürele olmasın' diyen benim, ondan sonra her biri birbirinden kıymetli, iyi niyetli aile babası, iyi eğitimli, inandığımız, güvendiğimiz arkadaşları linç ediyorlar. Korumayı yönlendirme zafiyeti, korunma zafiyeti varsa bana aittir. Oradaki diğer büyük tertibin, yani koruma önlemlerinin alınmamasının, o yoldan yürütülmemizin, o caminin orada bekletilmesinin hepsinin açığa çıkmasının sorumluluğu da iktidara aittir. Hiçbirimiz olmadık kişileri boşu boşuna zan altında bırakmayalım" dedi.

"Kıbrıs ve Filistin meselesi CHP'nin kırmızı çizgisidir"

Özel, şöyle konuştu:

"Değinmezsek olmayacak bir konu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Erdoğan'ın oraya saray yapması, külliye yapması ayrı mevzu, Trump'ın baskısıyla ve Avrupa Birliği'nin teşviğiyle, Avrupa'daki ülkelerin teşviğiyle bizim Kuzey Kıbrıs'ı tanısınlar diye beklediğimiz Türki Cumhuriyetlerin gidip Güney Kıbrıs'ı tanıması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ini işgalci olarak gösteren kararları tanımaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının tam anlamıyla iflasıdır. Trump korkusudur. Türkiye'nin tezlerinin terk edilmesi, güvendiği dağlara kar yağmasıdır. Kıbrıs'taki konuşmada bu konuya bir kelime değinilmemesi, nasıl bir teslimiyet içinde olunduğunun kanıtıdır. Biz hem bu konuda hem de Trump'ın 'Efendim Gazze güzelmiş otel yapacağım. Kumarhane açacağım. Bu Filistinlilerin etrafa dağıtacağım' deyip soykırım suçunun üstüne bir de tehciri getirmesini son derece sıkıntılı, kaygı verici, direnilmesi gereken bir mevzu olarak görüyoruz. Gazze'nin hemen önünde bütün Avrupa'ya yüzyıl yetecek hidrokarbon yataklarına Trump'ın böyle kendince gülümseten üslubuyla çökerken buna sessiz kalınmasını büyük bir ihanet, Filistin davasına ihanet olarak görüyoruz.

Kıbrıs ve Filistin meselesi CHP'nin kırmızı çizgisidir. Bu konuda iktidarı bir kez daha en net şekilde uyarıyoruz ve Kıbrıs'ta meslekten gelmeyen birisinin kendi geçmişte gizli kasasının sonra devletin örtülü ödeneğinin emanet olduğu kişinin oğlunu, meslekten gelmeden Dışişleri Bakanlığı'nı alan, bakan yardımcısı yapan, Kuzey Kıbrıs'a büyükelçi atayan, altı ay sonra da apar topar alan Erdoğan'a sorular sordum, susuyor. Yasin Ekrem Serim'in öldürülen Halil Falyalı'yla ortak olduğu ortada. Halil Falyalı'nın şantaj kaseti olduğu iddiaları ortada. Bu iddiaların peşine Süleyman Soylu'nun nerelere gittiğinin, Dubai'lere gittiğinin, neler yaptığının kanıtları devletin elinde, senin bilginde. Ondan sonraki İçişleri Bakanı zaten biliyor kendinden önce olanı ama oraya büyükelçi yaptığını aniden çektin. 45 kasedin 40'ı elde edilmiş beşi kayıpmış.

"Yolla kasetin bir nüshasını var mı görelim"

Bununla ilgili Cemil Önal diye birisi başladı anlatmaya, Kıbrıs basını yazabildi, bizim basın yazamadı. Bütün dünya bildi. Hatta birisi sonradan çarpıtıyor 'Seni aradığımı ispat et.' Beni aradın demedim ki. Haber yolluyorsun, aradan gazeteciyle, onunla bununla. O kasetlerde bir ben mi varım? O kasetlere bir dönün bakın. O kasetlerde Binali Bey'in oğlu yok mu? Hakan Fidan'ın ailesi yok mu? 'Erdoğan'ın ailesine bakın' diyen sensin. Şimdi ben o gün de dedim 'Aileyle uğraşmayız, emin olmadığımız şeyi varmış gibi söylemeyiz. Ama bu işe bir baksın bu devlet' dedik. Bunlar bu işe bakacakken Cemil Önal'ı otelinde vurdular. Susturdular.

Şimdi Erdoğan, bunları söyleyen kişi öldürüldü. Muhasebecisiydi, ortağıydı Halil Falyalı'nın. Halil Falyalı öldürüldü. Kasetler ondaydı. Adamın ortağını Kıbrıs'a büyükelçi yaptın. Yaptınsa neden yaptın? Aldınsa neden aldın? Bunu bir bize anlatman lazım. Ama ağızlarını bıçak açmıyor. Hepsi birbirini biliyor. Hepsi, kimin bu işin en orta noktasında olduğunu ve çok kişiye karıştırırsan Binali Bey'i de söylesin, Hakan Fidan'ı da söylesin, Erdoğan'ın çocukları var söylesin. Yolla kasetin bir nüshasını var mı görelim. Madem ki o kadar eminsin bir de sonra dönüp 'Efendim ben Özgür Özel'i aradıysam ispatlasın.' Bugün de gitmiş. Bir yerde kariyer planlama günleri yapıyormuş. Çocuklar da onu dinliyormuş. Kariyerini ona uyup da planlayan evladımın vay haline."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

Sırrı Süreyya Önder, Dış Politika, Özgür Özel, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: Koruma zaafiyeti yoktur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu
Netanyahu’nun tehditlerinin ardından İsrail’den Yemen’e saldırı Netanyahu'nun tehditlerinin ardından İsrail'den Yemen'e saldırı
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum
Özgür Özel’e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var
90’da 2 gol iptal Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi 90'da 2 gol iptal! Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
ABD’nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 18:04:08. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Koruma zaafiyeti yoktur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.