Özgür Özel, öğretmenlerle birlikte Anıtkabir\'i ziyaret etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarette Özel'in emekli öğretmen olan anne ve babası da yer aldı.

Özgür Özel, beraberindeki öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Özel'e ziyaretinde öğretmen olan anne ve babası Şükran ve Talat Özel, kardeşi Barış Özel, öğretmenler ve parti üyeleri eşlik etti. Özel'in, Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özgür Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak şunları kaydetti:

"Büyük Atatürk, Başöğretmenimiz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini, eğitim devrimleriyle atan sizlere olan minnetimizi bir kez daha ifade etmek üzere bizleri yetiştiren öğretmenlerimizle birlikte huzurunuzdayız. Cumhuriyet'imizin 2'nci yüzyılında bizlere emanet ettiğiniz değerlere sahip çıkmak ve bu değerleri geleceğe taşıma sorumluluğuyla fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme idealinizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, nitelikli eğitimin herkes için ulaşılabilir olması, yeni nesillerin bilimin ve aklın rehberliğinde yetiştirilmesi ve nihayetinde adaletli, özgür ve zengin bir Türkiye'nin inşası için öğretmenlerimizin oynadığı kritik rolün bilincindeyiz. Bu anlayışla Cumhuriyet'imizin 2'nci yüzyılında eğitim devrimlerinizin izinden yürümeye devam edeceğiz. Bugün devrimlerinizin aşındırılmaya çalışıldığı, bilimin öneminin göz ardı edildiği ve toplumsal eşitsizliklerin derinleştiği bir dönemden geçiyoruz ancak gelecek nesillerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin Cumhuriyet'i sonsuza dek koruyacak bekçiler olduğuna dair inancınızı bugün bizler de yüreğimizde taşıyoruz. Sizi, silah arkadaşlarınızı, eğitim şehitlerimizi ve bu mesleğe ömrünü adamış tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anlıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Özel, ardından anne ve babasının elini tutarak, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarına çiçek bıraktı. Özel, Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.