CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak: \'31 Mart\'ta Kırmızı Kart Çıkarın\'

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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ ESRA NUR PERVAN – KAMERA: DURSUN ALKAYA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Trabzon'daki mitingde konuşan CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, "31 Mart'ta sandığa gidin. Sandıkta oyunuzu kullanın ama sizi mutsuz eden bu şehri gülmekten uzaklaştıranlara lütfen sarı kart değil, artık kırmızı kart çıkarın" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, seçim çalışmalarını Karadeniz'de sürdürüyor. Bugün Trabzon'u ziyaret eden Özel burada halka seslendi. Özel'in Trabzon'daki halk buluşmasına Genel Başkan Yardımcıları Sevgi Kılıç, Ulaş Karasu ve Volkan Demir, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Ordu Milletvekilleri Mustafa Adıgüzel ve Seyit Torun, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Trabzon Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral, CHP Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya ve önceki dönem Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu da da katıldı.

"31 MART'TAN SONRA TRABZON'DA GÜNEŞ DOĞACAK"

Halk buluşmasında konuşan CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, seçimlere 11 gün kaldığını belirterek, "Bugüne kadar bütün çalışmalarımızı yaptık. Her gün sahadayız. Vatandaşımızla birlikteyiz, esnafımızla birlikteyiz, asgari ücretle geçinenlerle birlikteyiz, emeklilerimizle birlikteyiz. Sorunlarını ve dertlerini dinliyoruz ama her şeyi biliyoruz. Trabzon'da çok eksiğimiz var. Trabzon'da yapılacak çok işimiz var. 31 Mart'tan sonra Trabzon'da yeni bir güneş doğacak. Hep birlikte göreceğiz bu güneşi" diye konuştu.

"ARTIK KIRMIZI KART ÇIKARIN"

Bak şunları söyledi:

"Trabzon kültür şehri, sanat şehri diyoruz. Ama Trabzon'da kültür sanat adına yapılmış hiçbir yatırım yok. Trabzon spor şehri diyoruz. Trabzon'da ne kadar sporla ilgili statlarımız olsun, yapılarımız olsun hepsi yıkılmış. Hani Trabzon spor kentiydi. Ne oldu Trabzon'a? Yavuz Selim'i yıktılar. Trabzon'a bundan daha kötülük var mı? Trabzon turizm şehri diyoruz. Ama Karadeniz Bölgesi'nin turizmdeki en düşük pay alan ilimiz. Peki Trabzon'a bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? Bunların hesabını sormak için sizler sadece 31 Mart'ta sizlerden ricam var. Sandığa gidin. Sandıkta oyunuzu kullanın ama sizi mutsuz eden bu şehri gülmekten uzaklaştıranlara lütfen sarı kart değil. Artık kırmızı kart çıkarın.

"BİZLERİ 61 PROJEYLE 61 KERE KANDIRMADILAR MI?"

Onların bu şehre vereceği hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi sorunlar ortada. Altyapı sorunları, üstyapı sorun hala 61 projenin esamesi okunmuyor. Bizleri 61 projeyle, 61 kere kandırmadılar mı? Şimdi çıkmışlar, gerçek belediyecilikten bahsediyorlar. Daha dün gönül belediyeciliğinden bahsediyordular ne oldu? Gönül belediyeciliği bitti mi? Gerçek belediyecilik ne? Onu söyleyin bizlere. Bu vatandaşı oyalamayın. Trabzon'un bütün ilçelerinde ve büyükşehirde belediye başkan adaylarımız var. Sosyal belediyecilikle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüz yıllık bir geçmişi var. Bizlere güvenin. Bizlere inanın. Sizlere sizlerden rica ediyorum. 31 Mart günü sandığa gidin. Sandıkta oyunuzu kullanın. Ama Trabzon'un geleceğine sahip çıkın. Trabzon'un geleceğine sahip çıkacak mıyız? Birlikte sahip çıkacak mıyız?"

"ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ KAZANIYORUZ"

CHP Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, "Bundan üç ay kadar önce bir yolculuğa çıktık. Ortahisar belediye başkan adayı olarak hemşehrilerimize güvenerek bir yolculuğa çıktık. Bir iddia ortaya koyduk. Biz Ortahisar'da seçimleri kazanacağız. Arkadaşlarımızla üç aylık süreçte yaptığımız çalışmalar, yaptığımız geziler, halkımızla görüşmelerimiz, yapılan anketler, bütün veriler üst üste değerlendirildiğinde biz Ortahisar belediye başkanlığı seçimlerini kazanıyoruz" dedi.

"ORTAHİSAR AİLESİ YARATACAĞIZ"

Gece gündüz sahada, sokakta olduklarını belirten Kaya, "Bu seçimleri kazandığımızda bu Ortahisar ilçemizin AK Partilisi, ülkücü kardeşlerimiz, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimiz, Saadet Partili, DEVA Partili, Gelecek Partili, Demokrat Partili kardeşlerimiz, sayamadığım diğer siyasi partilerdeki bütün kardeşlerimizle bir Ortahisar ailesi yaratacağız. Ayrımcılığı, gayrımcılığı ortadan kaldıracağız. Bütün vatandaşlarımızla bir aile bütünlüğü içinde, bir aile bilinci içinde tarafsız bir biçimde, adaletli ve hakkaniyetli biçimde hizmeti getireceğiz" diye konuştu.

Atatürk'ün "Millete efendilik yoktur, hizmet vardır" sözünü anımsatan Kaya, "Biz millete ayrımsız hizmet etmeye talibiz. Ortahisar ilçemizi daha temiz, daha güzel, daha yaşanabilir bir ilçe yapmak için ayrım yapmaksızın, bu ülkede yaşayan bütün vatandaşlarımızdan yetki ve destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TRABZON'DA KAYBEDİLEN YILLARIMIZ VAR"

CHP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasan Süha Saral ise özetle şöyle konuştu:

"Trabzon'un sorunlarını da çözümlerini de biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü bu kentte yaşıyoruz. Hep birlikte yaşıyoruz. Binlerce yıllık kadim kentimizin itibarı yerlerde sürünüyor. Kaybedilen yıllarımız var. Bu yılları tekrar telafi edeceğiz. Her seçimde vaatler verip umudumuzu, geleceğimizi kaybettirip tüm varlıklarımızı, yeraltı zenginliklerimizi, yer üstü zenginliklerimizi satan bir iktidarımız var. Yok pahasına yabancılara satıldı. Elimizde kalanlarla artık yeniden ayağa kalkacağız. Yeniden Trabzon'u, ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Yeter artık. Değişim zamanı. Artık Trabzon'un Trabzonlunun kazanma zamanı. Kentleşme, imar, ulaşım, ulaşım, çevre, turizm, kültür, sosyal belediyecilik, insan onuruna yakışır yaşam. Bunlarda kaybettiğimiz itibarımızı tekrar kazanacağız. Öz evladınız olarak tahribata değil, tahkimata geliyorum. Halkın kaynağını halk için kullanacak bir kuruşu israf etmeyecek, itibardan tasarruf edecek bir kuruşunuzu kimseye yedirmeyeceğim. Söz veriyorum. Trabzonlunun gücünü, Trabzon için, Trabzon'un gücünü Trabzonlu için seferber edecek, istihdam yaratacak, hep birlikte kazanacağız. Geçmişten izler taşıyan bugünü yaşayan ancak çocuklarımız için geleceği planlayan bir anlayış ile şeffaf, adil, hesap veren, halkçı bir belediye belediyecilik yapacağız. Trabzon'un tüm sorunlarını tüm paydaşlarla birlikte bilim ışığında çözecek kent yoksulluğunu önleyecek milli gelirden hak ettiğimiz payı alacağız. Son dönemde gene milli gelirin arttığını duydunuz. Ama bilmiyorum benim cebime bir şey girmedi. Sizin cebinize giren bir para var mı? Unutmayın Trabzon'un T'si Türkiye'nin T'sidir. Türkiye'yi dönüştürmeye, geleceğe taşımaya Trabzon'dan birlikte başlayacağız. Hep birlikte başaracağız. Trabzon kazanacak, Trabzonlu kazanacak. 1 Nisan sabahı yeni bir Trabzon'a uyanmaya hazır mısınız? Vira bismillah."