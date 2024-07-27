Özgür Özel: "Üç Firmanın Anketinde Farkı Açarak Birinci Parti Olma Özelliğimizi Koruyoruz, CHP İktidarı Geliyor"

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HABER: NİSANUR YILDIRIM/KAMERA: MEHMET ÇALPAR

(BURSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Harmancık Belediyesi ziyareti sonrası, vatandaşlara seslendi. Özel, "Birileri istiyor ki kavga olsun. Biz elbette kavga ederiz. Ama Tayyip Bey ile Devlet Bey'le, onlar istiyor diye kavga etmeyiz. Kimlik kavgası yapmayız. Bizim onlarla vereceğimiz kavga, en düşük emekli maaşının, emekliyi geçindiremeyen 10 bin liralık maaşın kavgasıdır. Asgari ücretin, çiftçilerin, esnafın kavgasıdır. Dün açıklanan anketlerde de üç firmada birden her ay farkı açarak birinci parti olma özelliğini koruyoruz. CHP iktidarı geliyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa ziyareti kapsamında Harmancık Belediyesi'ni ziyaret etti. Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ile görüşen Özel, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Özel, "Harmancık'ın büyük bir psikolojik önemi var. Bursa'nın en küçük ilçesi. 'Dağdaki dört ilçeyi CHP alamaz' diye uzun süredir oluşan bir yaygın kanaatin kırıldığı bir süreç. Harmancık'ın yeniden atılım zamanı geldi" dedi.

"Bursa eşimin doğduğu, büyüdüğü şehirdir, dolayısıyla benim şehrimdir"

Özel, konuşmasına kendisini bekleyen Harmancıklılara,"Bursa, kızım İpek'in ismini aldığı şehirdir. Eşimin doğduğu, büyüdüğü şehirdir. Dolayısıyla benim şehrimdir. Hemşehrilerimin hepsine yürek dolusu sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum" diye seslenerek başladı.

CHP'nin yerel seçimlerde Bursa'daki başarısına değinen Özel, konuşmasında şunları söyledi:

"Çok sayıda ilçede, çok yüksek oy oranlarıyla seçildik. Elbette ki Bursa nüfusunun yanında 6 bin 300 nüfuslu Harmancık'ın toplam seçmendeki yeri çok küçük ama Harmancık'ın psikolojik üstünlük açısından, dağdaki bir ilçenin CHP tarafından alınmasının getirdiği moral açısından değeri çok yüksek. Hepinize teşekkür ediyorum. Zaman zaman bizim kazandığımız, son 50 yılının 16 yılında emeğimizin olduğu, bizim belediye başkanlarımızın eserler kazandırdığı, bizim belediyemizin seçilmediğinde bir duraklama ve gerilemenin yaşandığı kıymetli bir ilçemiz. Bu sefer, Harmancık'ı aldık. Harmancık'ın ileri gitme zamanı geldi.

"İnsanların 'İyi ki CHP'ye oy vermişim' demesi lazım"

Diğer yandan Mustafa Bozbey, bu seçimde sadece şehrin oyuyla, CHP'lilerin oyuyla değil, dağdakilerin de oyunu alarak, tüm Bursa'dan oy alarak seçildi. Harmancık, Mustafa Bozbey'e de emanettir. Çünkü dağdaki herkesin şunu görmesini istiyoruz. CHP, dürüst ve çalışkan insanların, siyaset yaptığı bir parti. CHP'den seçilen belediye başkanları, kendini yakınlarını değil, memleketini, illerini, ilçelerini düşünür. Buraya yapılacak hizmetlerle, insanların 'İyi ki CHP'ye oy vermişim. İyi ki CHP'li bir belediye başkanını seçmişim' demesi lazım. Diğer ilçelere de katkı sağlamamız lazım.

"Herkesin yüzü gülecek"

Harmancık'ı beş yılın sonunda öyle bir noktaya getireceğiz ki gelecek sene seçimlerde Harmancık ile birlikte dağdaki dört ilçemizi birden kazanacağız. Keles, Büyükorhan, Orhaneli ne zaman kazanılacak görün Türkiye de kazanacak. Herkesin de yüzü gülecek.

"CHP, Bursa'da iki oydan birini aldı"

Özelikle bugüne kadar geçen sene seçimlerde 'CHP'ye oy vermeyin' dediler. 'CHP gelirse onlar ezanı susturacaklar. Onlar bayrağı indirecekler' dediler. 'Onlar vatanı böldürecekler' dediler. Bir yıl sonra seçim yaptık, CHP, Bursa'da iki oydan birini aldı. Türkiye'de yüzde 38 oy aldı. Birinci parti oldu. CHP, Türkiye İttifakı'nı kurarak oldu. CHP'nin Türkiye İttifakı'nın renkleri, ay yıldızlı albayrağın renkleridir. CHP'nin her bir üyesi, Atatürk'ten aldığı emanetin, Atatürk milliyetçiliğinin neferleridir. CHP'nin kimselerden, ne geçmiş dönemlerde olmadık işlere girmiş çıkmış, sonra milliyetçiliği ayaklarının altında ezmiş, sonra aklına milliyetçilik gelmiş olanlardan alacak en ufak aklı yoktur. Bu parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Yedi cihana Türkiye'nin kapısındaki Lozan'ı kabul ettiren İsmet Paşa'nın, Kıbrıs'ın fatihi, Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına, Ege'nin serin sularına milliyetçiliği yazan Kara Oğlan'ın partisidir.

"Yeniden Türkiye'nin birinci partisiyiz"

Bu parti gerekirse bu devlet için ölümü göze alanların ama bayrağı yere düşürmeyenlerin partisidir. 47 yıldır birinci parti olmadığımız halde bizi bir arada tutan şey, para, menfaat olmadığı için, bizi bir arada tutan şey, vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, Atatürk sevgisi olduğu için dimdik ayaktayız, yıkılmadık. Yeniden Türkiye'nin birinci partisiyiz.

"Tayyip Bey, Devlet Bey istiyor diye kavga etmeyiz"

Birileri istiyor ki kavga olsun. Biz elbette kavga ederiz. Ama Tayyip Bey ile Devlet Bey'le, onlar istiyor diye kavga etmeyiz. Kimlik kavgası yapmayız. Bizim onlarla vereceğimiz kavga, en düşük emekli maaşının, emekliyi geçindiremeyen 10 bin liralık maaşın kavgasıdır. Asgari ücretin, çiftçilerin, esnafın kavgasıdır. Seçimden beri her ay ve dün açıklanan anketlerde de üç firmada birden her ay farkı açarak birinci parti olma özelliğini koruyor. CHP iktidarı geliyor. Kavga etmek için değil, yüz güldürmek için, zenginlik getirmek için geliyor.

"Cemevi de bizim cami de"

'Ezanı dindirecek' dediler. Dün Ulu Camii'de Cuma Namazı'nda cemaatin yarısıyla kucaklaştık, selamlaştık. Büyük bir memnuniyet duydular. Herkes şunu bilsin, CHP'nin ne cami ile sorunu vardır ne camideki insanların inancına karışır, ne Alevi'nin inancı ve ibadeti ile sorunu vardır. Cemevi de bizimdir, cami de bizimdir. Her inanca inanan kişi başımızın tacıdır. Biz bu ülkeyi, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun, bir bütün olarak seviyoruz. ve biz bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün sembolü olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olarak kucaklıyoruz."