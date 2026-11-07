Özgür Özel, Van Özalp'taki kazada ölenler için sosyal medyadan başsağlığı diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Özgür Özel, Van Özalp'taki kazada ölenler için sosyal medyadan başsağlığı diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özgür Özel, Van Özalp\'taki kazada ölenler için sosyal medyadan başsağlığı diledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Van'ın Özalp ilçesindeki trafik kazası nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Özel, mesajında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

(ANKARA)- YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA
Sosyal MedyaYeni PartiÖzgür ÖzelPolitikaGüncelTrafikMedyaÖzalpVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batrakov’un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
Italiano’nun gözünden düştü Beşiktaş’ta ilk ayrılık belli Italiano'nun gözünden düştü! Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli
Eda Ece’den korkutan paylaşım Apar topar hastaneye koştu Eda Ece'den korkutan paylaşım! Apar topar hastaneye koştu
Mehmet Şimşek: Enerji tedarik şoku şimdiye kadar görülenlerin en büyüğü Mehmet Şimşek: Enerji tedarik şoku şimdiye kadar görülenlerin en büyüğü
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı Jakobs’a olay gönderme Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme
60 gün uyudu, 512 bin TL kazandı Bir de tatile gönderilecek 60 gün uyudu, 512 bin TL kazandı! Bir de tatile gönderilecek
Köroğlu Rampaları’nda zincirleme kaza: Karla kayganlaşan yolda 7 araç çarpıştı, 6 yaralı Köroğlu Rampaları'nda zincirleme kaza: Karla kayganlaşan yolda 7 araç çarpıştı, 6 yaralı
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Zemin onu da sakatladı Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Zemin onu da sakatladı
Van’da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti Van'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
Restoranda yediği salata ve makarnaya ödediği hesap, ünlü bilim insanını isyan ettirdi Restoranda yediği salata ve makarnaya ödediği hesap, ünlü bilim insanını isyan ettirdi
00:06
Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
23:54
Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK’daki görevinden alındı
Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK'daki görevinden alındı
23:01
Polonya’da 6 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Polonya'da 6 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
22:40
Netanyahu’ya soğuk duş İsrail’de hükümet kurma yetkisi Eisenkot’a verildi
Netanyahu’ya soğuk duş! İsrail'de hükümet kurma yetkisi Eisenkot'a verildi
22:08
ABD, Irak’tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi
ABD, Irak'tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi
21:41
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın kızına şahit oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın kızına şahit oldu
20:48
Van’da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
Van'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
20:04
Galatasaray 4’e 1 yakaladı, gol atamadı Taraftar çıldırdı
Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
19:48
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı Jakobs’a olay gönderme
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme
19:25
Galatasaray-Amedspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Amedspor maçına damga vuran görüntü
19:20
Suriye, Yemen’e asker gönderileceği iddiasını yalanladı
Suriye, Yemen'e asker gönderileceği iddiasını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 00:21:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Özgür Özel, Van Özalp'taki kazada ölenler için sosyal medyadan başsağlığı diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android