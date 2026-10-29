Özgür Özel, YENİ Parti\'ye katılan Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu\'nu ziyaret etti

Özgür Özel, YENİ Parti'ye katılan Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu'nu ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde YENİ Parti'ye katılan Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret, Ovalıoğlu'nun YENİ Parti'ye katılmasının ardından gerçekleşti.
(İSTANBUL) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nu ziyaret etti.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde YENİ Parti'ye katılan Bakırköy Belediyesi Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Kaynak: ANKA
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