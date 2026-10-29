Özgür Özel, YENİ Parti'ye katılan Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Özgür Özel, YENİ Parti'ye katılan Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu'nu ziyaret etti

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Özgür Özel, YENİ Parti\'ye katılan Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu\'nu ziyaret etti
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde YENİ Parti'ye katılan Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret, Ovalıoğlu'nun YENİ Parti'ye katılmasının ardından gerçekleşti.

(İSTANBUL) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nu ziyaret etti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde YENİ Parti'ye katılan Bakırköy Belediyesi Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kaynak: ANKA
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