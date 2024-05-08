Norveç'ten İsrail ablukasını delmek için yola çıkan Özgürlük Filosu'nun gemisi İsveç'e ulaştı - Son Dakika
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Norveç'ten İsrail ablukasını delmek için yola çıkan Özgürlük Filosu'nun gemisi İsveç'e ulaştı

Norveç\'ten İsrail ablukasını delmek için yola çıkan Özgürlük Filosu\'nun gemisi İsveç\'e ulaştı

Norveç'in başkenti Oslo'dan yola çıkan Özgürlük Filosu'na ait Handala isimli gemi, İsrail'in ablukasını delmek ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla İsveç'in Malmö kentine ulaştı. Gemiyi karşılamak için yüzlerce kişi limanda toplandı ve Filistin'e destek sloganları attı. Ship to Gaza'nın Başkanı Jeanette Escanilla, İsrail'in soykırımlarına karşı uluslararası hukuktan tavır alınamadığını belirtti ve bu seferin Gazze'ye ulaşmayı umduklarını söyledi.

08.05.2024 19:19
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Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in ablukasını delmek hedefiyle Norveç'in başkenti Oslo'dan 1 Mayıs'ta yola çıkan Özgürlük Filosu'na (Ship to Gaza) ait Handala isimli gemi İsveç'in Malmö kentine ulaştı.

Handala, 12 kişilik aktivist mürettebatıyla Malmö'nün Dockplatsen limanına varırken, Filistin'i destekleyen sivil toplum örgütüne bağlı yüzlerce kişi de gemiyi limanda karşıladı. Filistin bayrakları taşıyan ve zafer işaretleri yaparak Handala mürettebatına destek veren grup, "İsrail'e boykot", "Filistin'e özgürlük" ve "Soykırımcı İsrail" sloganı attı.

Ship to Gaza'nın Başkanı Jeanette Escanilla, buradaki konuşmasında, İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırımlar yüzünden 6 aydır Batı'nın ve politikacıların iki yüzlülük yaptığını belirterek, uluslararası hukuktan yanı tavır alamadıklarını söyledi.

Daha önce Özgürlük Filosu gemilerinin Filistin'e gitmeyi denediğini ve bunu başaramadığını aktaran Escanilla, "İsrail yardım götüren bu gemilere uluslararası sularda müdahale etti. Bu sefer İsrail'in barbarlığı bütün dünyanın gözü önünde oluyor ve biz yalnız değiliz. Bu sefer bizzat Gazze'ye gireceğimizden ümitliyim." ifadelerini kullandı.

Yolculuğun sloganının "Gazzeli çocuklar için yelken açmak" olduğunu belirten Escanilla, " Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Almanya'nın Hamburg kentinin de aralarında olduğu birçok limana uğrayacağız. Haziran ayının sonlarına doğru Gazze'de olmayı umuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Norveç'ten İsrail ablukasını delmek için yola çıkan Özgürlük Filosu'nun gemisi İsveç'e ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Norveç'ten İsrail ablukasını delmek için yola çıkan Özgürlük Filosu'nun gemisi İsveç'e ulaştı - Son Dakika
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