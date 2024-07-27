Pakistan Başbakanı İsrail'in Han Yunus saldırılarını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan Başbakanı İsrail'in Han Yunus saldırılarını kınadı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'in Han Yunus'a yönelik saldırılarını kınayarak, binlerce insanın evini terk etmek zorunda kaldığı şiddet nedeniyle derin endişe duyduğunu söyledi. Şerif, İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğine işaret ederek, Pakistan'ın Filistin'e insani yardım gönderdiğini ve Filistinli tıp öğrencilerinin Pakistan kolejlerine kabulü için özel düzenlemeler yapıldığını belirtti. Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sonucunda binlerce kişi yerinden edilirken, sağlık merkezlerinin hizmet dışı kalması nedeniyle bulaşıcı hastalıkların yayıldığı bildirildi. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı.

27.07.2024 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik saldırılarını kınayarak, binlerce insanın evini terk etmek zorunda kaldığı şiddet nedeniyle derin endişe duyduğunu söyledi.

Şerif, yaptığı açıklamada, Han Yunus'a gıda ve temel ihtiyaçların ulaşımının durdurulduğunu belirterek, " Filistin'de insanlık trajedisi yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası toplu sorumluluklarını yerine getirmeli." dedi.

İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğine işaret eden Şerif, Pakistan'ın Filistin'e insani yardım gönderdiğini ve Filistinli tıp öğrencilerinin Pakistan kolejlerine kabulü için özel düzenlemeler yapıldığını anımsattı.

Şerif, İsrail'in Han Yunus'ta sürdürdüğü saldırılarını kınayarak, binlerce insanın evini terk etmek zorunda kaldığı şiddet nedeniyle derin endişe duyduğunu söyledi.

İsrail, "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelere saldırıyor

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus kentinde İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde saldırılar nedeniyle çok sayıda sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin son verilerine göre, yerinden edilme ve aşırı kalabalık nedeniyle 1 milyon 700 binden fazla yerinden edilmiş kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandığı bildirilmişti.

Sınır Tanımayan Doktorlara (MSF) göre, Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesi, İsrail'in tahliye emirleri nedeniyle temmuz başında hizmet dışı kalmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 258 Filistinli öldü, 90 bin 589 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Filistin, Pakistan, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı İsrail'in Han Yunus saldırılarını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
15:17 Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor
14:14 İsrail savaş uçakları Gazze’deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
16:22 12 kilo verdi Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım 12 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım
15:39 Nagihan Karadere’nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi Soluğu savcılıkta aldı Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı
15:17 Marmaray istasyonunda ’’kanlı bebekli“ protesto Marmaray istasyonunda ''kanlı bebekli" protesto
14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
14:06 Ağaçlara ağaçkakanlar dadandı, kayısılar çöp oldu Ağaçlara ağaçkakanlar dadandı, kayısılar çöp oldu
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
13:37 Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı Hakkındaki yorumlara isyan etti Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti
13:08 Son vurgunu başını yaktı Bir daha gün yüzü göremeyecek Son vurgunu başını yaktı! Bir daha gün yüzü göremeyecek
12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 18:27:56. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan Başbakanı İsrail'in Han Yunus saldırılarını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement