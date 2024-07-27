Pakistan Başbakanı İsrail'in Han Yunus saldırılarını kınadı

Güncel

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik saldırılarını kınayarak, binlerce insanın evini terk etmek zorunda kaldığı şiddet nedeniyle derin endişe duyduğunu söyledi.

Şerif, yaptığı açıklamada, Han Yunus'a gıda ve temel ihtiyaçların ulaşımının durdurulduğunu belirterek, " Filistin'de insanlık trajedisi yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası toplu sorumluluklarını yerine getirmeli." dedi.

İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğine işaret eden Şerif, Pakistan'ın Filistin'e insani yardım gönderdiğini ve Filistinli tıp öğrencilerinin Pakistan kolejlerine kabulü için özel düzenlemeler yapıldığını anımsattı.

Şerif, İsrail'in Han Yunus'ta sürdürdüğü saldırılarını kınayarak, binlerce insanın evini terk etmek zorunda kaldığı şiddet nedeniyle derin endişe duyduğunu söyledi.

İsrail, "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelere saldırıyor

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus kentinde İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde saldırılar nedeniyle çok sayıda sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin son verilerine göre, yerinden edilme ve aşırı kalabalık nedeniyle 1 milyon 700 binden fazla yerinden edilmiş kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandığı bildirilmişti.

Sınır Tanımayan Doktorlara (MSF) göre, Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesi, İsrail'in tahliye emirleri nedeniyle temmuz başında hizmet dışı kalmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 258 Filistinli öldü, 90 bin 589 kişi yaralandı.