Pakistan'da Bayram Namazı Coşkusu

- Pakistan'da bayram namazı kılındı

KARAÇİ - Pakistan'da camilere ve açık alanlara akın eden Müslümanlar bayram namazını kıldı.

Pakistan'da binlerce Müslüman bayram namazını eda etti. Pakistanlılar camilerin yanı sıra parklar ve futbol sahaları gibi açık alanlarda da saf tuttu. Pakistan'ın Karaçi kentinde futbol sahasında namaz kılan Müslümanlar, İsrail'in saldırılarının gölgesinde bayramı karşılayan Filistinliler için dua etti. Cemaat namazın ardından bir araya gelerek bayramlaştı.

Pakistan, İran, Suriye ve Malezya gibi ülkelerde Ramazan Bayramı bugün idrak ediliyor.