Pakistan, İran'da Hamas liderinin suikasta uğramasını kınadı

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Pakistan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasını kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamabad'ın, gerekçesi ne olursa olsun, yargısız infazlar ve bölge dışı cinayetler de dahil olmak üzere terörün her türlü biçimini ve tezahürünü kınadığı belirtildi.

Açıklamada, aralarında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın da bulunduğu çok sayıda yabancı devlet adamının katıldığı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni ile aynı zamana denk gelen bu pervasız eylemin zamanlaması karşısında derin bir şok yaşandığı vurgulandı.

Pakistan'ın, İsrail'in "bölgede artan maceracılığını" ciddi bir endişe ile izlediğine işaret edilen açıklamada, "İsrail'in son eylemleri zaten istikrarsız olan bölgede tehlikeli bir tırmanış teşkil etmekte ve barış çabalarını baltalamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Heniyye'nin ailesine ve Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.