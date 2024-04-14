Pakistan, İran ile İsrail arasındaki gerilimin diplomasinin çöküşünü gösterdiğini belirtti

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Pakistan, İran ile İsrail arasında yükselen gelirimin ve buna bağlı gelişmelerin, diplomasinin çöküşünün sonuçları olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'ın bölgedeki çatışmaların ilerlemesinin önlenmesi ve Gazze'de ateşkes sağlanması için uluslararası çabaların gerekliliğini aylardır gündeme getirdiği belirtildi.

Açıklamada, İran ile İsrail arasında yükselen gerilim ve bugün meydana gelen gelişmeler diplomasinin çöküşünün sonuçları olarak tanımlanırken, bu gelişmelerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) uluslararası barış ve güvenliğin korunması konusundaki sorumluluklarını yerine getiremediğini gösterdiği ifade edildi.

Pakistan'ın 2 Nisan'da, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına hava saldırısının tehlikelerine dikkati çektiği vurgulanan açıklamada, tarafların gerilimi azaltma yönünde hareket etmeleri çağrısında bulunuldu.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.