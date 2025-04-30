Pakistan: İlk saldıran biz olmayacağız ama şiddetle karşılık veririz - Son Dakika
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Pakistan: İlk saldıran biz olmayacağız ama şiddetle karşılık veririz

Pakistan: İlk saldıran biz olmayacağız ama şiddetle karşılık veririz

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir basın toplantısı düzenleyen Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Pakistan silahlı kuvvetlerinin, 22 Nisan'da Keşmir'de 26 kişinin öldüğü saldırının ardından yaşanan gelişmeler konusunda "tetikte ve hazır durumda" olduğunu söyledi. Dar, "İlk saldıran biz olmayacağız ama Hindistan'ın gerginliği tırmandıracak hamlelerine çok sert karşılık veririz" dedi.

30.04.2025 19:07
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Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry ile ortak basın toplantısında, Pakistan ve Hindistan arasında tırmanan gerilime ilişkin konuştu.

"ŞİDDETLE KARŞILIK VERİRİZ"

İslamabad hükümetinin her türlü terör saldırısını kınadığını vurgulayan Dar, "Pakistan kışkırtıcı hamleye başvuran ilk taraf olmayacak. Fakat, Hindistan tarafından gelebilecek herhangi kışkırtıcı hamleye şiddetle karşılık veririz." ifadesini kullandı.

Pakistan: İlk saldıran biz olmayacağız ama çok sert karşılık veririz
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar

"PAKİSTAN, HİNDİSTAN TARAFINDAN DESTEKLENEN TERÖRİZMİN KURBANI"

Dar, Pahalgam saldırısının üzerine "bölgedeki barışın ve istikrarın ciddi tehdit altında" olduğunu söyledi. Pakistan'ın "Hindistan tarafından desteklenen terörizmin kurbanı olduğunu" savunan Dar, bu bağlamda, ülkesinin Pahalgam'daki saldırıyla herhangi bir ilişkisi olduğunun iddia edilmesinin "mantıksız" olduğunu dile getirdi. Dar, Hindistan'ın siyasi amaçları doğrultusunda "asılsız suçlamaları ve iddiaları" sürdürdüğünü, bunun da "talihsizlik" olduğunu belirtti. Hindistan'ın suçlamalarını tekrardan reddeden Dar, saldırıya ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturmanın yürütülmesini talep ettiklerini vurguladı.

Pakistan: İlk saldıran biz olmayacağız ama çok sert karşılık veririz

"PAKİSTAN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMAYA KARARLIDIR"

Dar, İndus Suları Anlaşması'nın Hindistan tarafından askıya alınmasının "yasa dışı" olduğunu ifade ederek, anlaşma uyarınca taraflar arasında uzlaşma olmadan belgenin değiştirilemeyeceğini ya da feshedilemeyeceğini kaydetti. Anlaşmanın Pakistan için önemini vurgulayan Dar, Ulusal Güvenlik Komitesinin, aldığı kararla, Pakistan'a ait suyun akışını durdurmaya ya da yönünü değiştirmeye yönelik herhangi bir girişimin "savaş eylemi" olarak değerlendirileceğini açık şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Anlaşmanın askıya alınmasının Pakistan halkına ve ekonomisine yönelik saldırıya eşit olduğunu savunan Dar, "Herhangi bir saldırganlık eylemi durumunda Pakistan, BM tüzüğünün 51. Maddesi uyarınca sahip olduğu meşru müdafaa hakkını kullanarak egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

Pakistan: İlk saldıran biz olmayacağız ama çok sert karşılık veririz

PAHALGAM'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan: İlk saldıran biz olmayacağız ama çok sert karşılık veririz

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Başbakan Yardımcısı, Diplomasi, Hindistan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Pakistan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan: İlk saldıran biz olmayacağız ama şiddetle karşılık veririz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mahmut özdemir:
    pakistan tarafından dan gelmiş saldırganlar laf mı bu 4 20 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Bunlardan bir çacık olmaz, aynı suriyeliler gibi kaçıp Türkiyeye geliyorlar. Siz en büyük yanlışı Rus Afgan savaşında 4 buçuk Afganı, ileride Afganistanta söz sahibi olmak için ülkenize sokmakla yaptınız ve şimdi soktuğunuz Afganlılar talibanla ortak hareket ediyor ve size terör saldırısı yapıyor 4 6 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    3ndonezya kardestir hemen asker yollamaliyiz sihalwr fuzeler roketler ne gerekirse 5 2 Yanıtla
  • İbrahim null:
    Pakistan hiçbir zaman yalnız değildir. Onlar nasıl Kurtuluş Savaşı'nda bizim yanımızda olup ve bizim için canlarını feda ettilerse , Türkiye de her zaman onların yanındadır. Eğer bunları bilmeyen varsa Çanakkale'deki şehitliklere bakabilirsiniz. Türk ordusu Pakistan'ın emrindedir. 2 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Bir siz eksiktiniz Ingilizlerin eski mandalari 2 1 Yanıtla
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