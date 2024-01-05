Pakistanlı Senatör Müşhahid Hüseyin Seyid, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Pakistanlı Senatör Müşhahid Hüseyin Seyid, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Seyid, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılında çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar için oyunu kullanan Seyid, Gazze'deki gerçek durumu dünyaya gösterdikleri için AA'nın foto muhabirlerine övgüde bulundu.

Seyid, "Anadolu Ajansı'nı Gazze'deki Filistinlilerin çektiği insani acıların yanı sıra, sivilleri, çocukları, kadınları ve erkekleri öldüren İsrail Ordusunun vahşetini, barbarlığını yakaladığı için takdir etmek istiyorum." dedi.

AA muhabirlerinin Filistinlilerin durumunu ve acılarını tüm dünyaya gösterdiğini de belirten Seyid, "Bölgedeki durum çok iyi vurgulandı. Böylece çatışmaya insani bakış açısı kazandırıldı. Bunun bedeli budur." diye konuştu.

Seyid, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Türkiye'de Filistin halkına destek için büyük mitingler düzenlendiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının Filistin meselesiyle gerçek ve yakın bir ilişki içinde olduğunu söyledi.

"Haber" kategorisinden Murat Kula'nın, İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Büyük Filistin Mitingi'nden çektiği "Filistin'e destek" isimli fotoğrafını oylayan Seyid, fotoğraftaki görüntüyü "insan denizi"ne benzeterek, söz konusu karenin Filistinliler için gösterilen destek ve dayanışmayı temsil ettiğini kaydetti.

Seyid, günümüzde Filistin'i destekleme politikasının İslam dünyasında ve Batı ülkelerinde de yansımalara sahip olduğunu dile getirdi.

Senatör Seyid, "Spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Tamam mı, devam mı?" fotoğrafını oylayarak, fotoğrafın "kazananlar ve kaybedenler" içeriğiyle sporun "insani" bir yanı olduğunu yansıttığını belirtti.

Ayrıca, "Çevre ve Yaşam" kategorisinden Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" fotoğrafına oy veren Seyid, fotoğrafın Türk halkının modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve sevgisini gösterdiğinin altını çizdi.