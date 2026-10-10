Panama'da 7,2'lik deprem sonrası 17.30'a kadar 40'ı aşkın artçı deprem kaydedildi - Son Dakika
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Panama'da 7,2'lik deprem sonrası 17.30'a kadar 40'ı aşkın artçı deprem kaydedildi

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Panama\'da 7,2\'lik deprem sonrası 17.30\'a kadar 40\'ı aşkın artçı deprem kaydedildi
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Panama Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü, Panama'da cuma günü meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurdu. Yerel saatle 17.30'a kadar 40'tan fazla artçı kaydedildi; tsunami uyarısı kaldırılırken ülke genelinde okullarda öğleden sonraki dersler askıya alındı.

PANAMA, 10 Ekim (Xinhua) -- Panama'da cuma günü şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem bölgede güçlü şekilde hissedilirken, Panama Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü depremin büyüklüğünü 7,2 olarak açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu ise depremin büyüklüğünü başlangıçta 8,0 olarak açıklarken, daha sonra tahminini 7,7 olarak revize etti.

Panama Üniversitesi Yerbilimleri Enstitüsü'nün güncellenmiş raporuna göre depremin merkez üssü, Los Santos eyaletindeki Tonosi kasabasının 39 kilometre kuzeybatısında bulunuyor.

Yerel saatle 17.30'a kadar 40'tan fazla artçı deprem kaydedildi. Büyüklüğü 5,0'in üzerinde 10'dan fazla artçı deprem yaşandı. Saat 15.25'te meydana gelen artçı depremin büyüklüğü ise 6,9 olarak ölçüldü.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından tsunami uyarısı yayımlayarak önümüzdeki üç saat içinde Panama, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika kıyılarının bazı kesimlerinde tehlikeli tsunami dalgalarının oluşabileceği uyarısında bulundu. Tsunami uyarısı daha sonra kaldırıldı.

Panama Kanalı İdaresi, depremin ardından kanalın faaliyetlerinin normal şekilde sürdüğünü açıkladı. İdare, yaptığı açıklamada acil durum protokollerinin devreye alındığını ve teknik ekiplerin kanal tesislerindeki olası hasarları incelediğini belirtti.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada halka sakin olmaları çağrısında bulundu.

Eğitim Bakanlığı, ülke genelindeki tüm okullarda öğleden sonraki dersleri askıya aldı. Bakanlığın idari ofisleri de kapalı kalacak.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Panama'da 7,2'lik deprem sonrası 17.30'a kadar 40'ı aşkın artçı deprem kaydedildi - Son Dakika
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