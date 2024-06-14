Papa Franciscus, teknolojinin insanlığın hizmetinde olması gerektiğini söyledi

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BORGO Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, yapay zekayla ilgili teknolojinin insanlığa hizmet etmesi gerektiğini ve karar vermesi gerekenlerin insanlar olduğunu söyledi.

G7 Dönem Başkanı İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi'nde "Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu" düzenlendi.

Ev sahibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetiyle oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, Papa Franciscus, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de aralarında olduğu çok sayıda lider katıldı.

Papa, oturumda yaptığı konuşmada, teknolojinin insanlığın hizmetinde olması gerektiğini belirterek, "Her zaman insan karar vermeli, makineler değil." dedi.

Kararın her zaman insana bırakılması gerektiğini vurgulayan Papa, "Eğer insanlardan kendileri ve hayatları hakkında karar verme yeteneğini alıp, onları makinelerin tercihlerine bağımlı olmaya bırakırsak, insanlığı umutsuz bir geleceğe mahkum etmiş oluruz." diye konuştu.

Papa Franciscus, yapay zekanın bir yandan sunduğu imkanlar nedeniyle heyecan verdiğini ancak diğer yandan da önerdiği sonuçlar itibarıyla korkulara sebebiyet verdiğini kaydetti.

Ölümcül otonom silahların yasaklanması çağrısında bulunan Papa, konuşmasında, barış için iyi siyaset yapılmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İtalya Başbakanı Meloni de tarihte ilk kez bir Papa'nın, G7 Liderler Zirvesi'ne katıldığını belirterek, Katoliklerin ruhani liderine teşekkür etti.