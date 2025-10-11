Papara'ya Yasa Dışı Bahis Soruşturması - Son Dakika
Papara'ya Yasa Dışı Bahis Soruşturması

11.10.2025 18:17
Papara, yasa dışı bahis suçlamasıyla 25 şüpheli hakkında 28 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

25 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME

Hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla, Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 25 kişi "şüpheli", 21 şirket ise "malen sorumlu" olarak yer aldı.

Yasa dışı bahis sitelerinde büyük oranda Papara Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu nezdinde açılan hesapların kullanıldığı belirtilen iddianamede, açık kaynak araştırmalarında bu sitelerin bahis baronları olarak bilinen Veysel Ş, Derkan B, Anıl U. gibi kişilere ait olduğu yönünde bilgiler olduğu, kuruluşun bu kişilerle hareket eden şahıs ya da şahıslarla işbirliği halinde olduğu, Papara'nın faaliyet alanının ödeme hizmetleri olmasına rağmen banka transfer işlemlerinin oldukça yüksek olmasının dikkat çektiği kaydedildi.

PARA AKLAMA ŞÜPHESİ

İddianamede, Papara'nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma sürecinde olduğu, MASAK tarafından gönderilen raporda da şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yurt dışına para transferlerinin görüldüğü, yeni kurduğu "PPR Holding AŞ" bünyesinde şirketlerini toplayarak ticari görünüm elde ettiği, Papara Elektronik Para AŞ nezdinde gerçekleşen işlemlerle suç gelirine yasal görünüm kazandırdığı ve bu eylemlerin para aklama şüphesini kuvvetlendirdiği belirtildi.

Ladin kod adlı gizli tanığın beyanında, Papara ile entegreli bahis sitelerinin büyük çoğunun finans işlemlerinin bir panel oluşturularak yapıldığını söylediği aktarılan iddianamede, Papara'nın kuruluşunda görev alan ve şirketin ortağı olan şüpheli Murat Arslan'ın telefonunda yapılan incelemelerde de panelle ilgili yazışmalar tespit edildiği ve delillerin gizli tanığın beyanlarını doğrular nitelikte olduğu vurgulandı.

İddianamede, Papara'nın sahibi Karslı hakkında yapılan değerlendirmelerde, örgüt elebaşı olduğu ve şüphelinin cep telefonunun şifresini kollukla paylaşmadığı ifade edildi.

MERKEZ BANKASI RAPORU: İŞLEM HACMİ 12 MİLYAR TL

Şirket çalışanlarının Karslı'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiği, Merkez Bankası denetim raporuna göre, 2021-2023 arasında yasa dışı bahis faaliyetleri sebebiyle kuruluşun kapatılan e-para hesaplarının sayısının 21 bin 88 olduğu ve sektörde kapatılan hesapların yüzde 94,4'üne tekabül ettiği belirtilen iddianamede, yine bu tarihler arasında yasa dışı bahis sitelerinde yaklaşık 26 bin 12 hesabın kullanıldığı kaydedildi.

İddianamede, bu hesaplarda ilgili tarihler arasında yaklaşık 12 milyar lira civarında işlem hacminin olduğu, hesapların yaklaşık 102 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı, paraların Papara hesaplarından 274 farklı banka hesabına, oradan da tespit edilebilen 5 farklı kripto cüzdan adresine gönderildiği anlatıldı.

Şüpheli Karslı'nın 2020-2025 arasındaki eşi, annesi ve kardeşlerine para transferlerinin dikkat çekici bulunduğu ifade edilen iddianamede, toplam miktarın 120 milyon lira olduğu paylaşıldı.

Ahmed Faruk Karslı

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, örgüt elebaşı Ahmed Faruk Karslı ile örgüt yöneticileri şüpheliler İlker Diker, Taylan Özgür Kiraz, Emre Kenci, Cenab Doğru ve Cengiz Sevim'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefet" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 13 yıldan 28 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Diğer 19 şüphelinin ise iddianamede, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 5 yıldan 23 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AA

