Paris'te "Lübnan halkına ve egemenliğine destek" konferansı başladı - Son Dakika
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Paris'te "Lübnan halkına ve egemenliğine destek" konferansı başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te "Lübnan halkına ve egemenliğine destek" adıyla başlayan konferansta, Lübnan dahil 70'i aşkın ülke ve uluslararası kuruluş temsil ediliyor.

24.10.2024 13:48
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Fransa'nın başkenti Paris'te "Lübnan halkına ve egemenliğine destek" adıyla başlayan konferansta, Lübnan dahil 70'i aşkın ülke ve uluslararası kuruluş temsil ediliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konferansa katılan isimler arasında yer aldı.

Macron, konferansın açılışındaki konuşmasına, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısına değinerek başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum, korkunç bir saldırıya uğrayan, çok sayıda ölüme yol açan bir saldırı yaşayan Türkiye'ye desteğimizi de söylemek istiyorum." dedi.

Macron, konferansa katılan Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Demirer'den, Fransa'nın kendilerini desteklediği mesajını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına iletmesini istedi.

Lübnan'ın ihtiyacı olan yardımın sağlanması için konferansa katılanlara teşekkür eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan'ı güçlü görmek isteklerini dile getirdi.

İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırının ardından, bu ülkenin karşı karşıya olduğu farklı krizlerin şiddetlendiğini kaydeden Macron, Mikati'ye hitaben "Size desteğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Macron, hem şu an, hem de özgür ve egemen bir Lübnan'ın yeniden inşası için ülkenin yanında olacaklarını ifade etti.

Başkalarının savaşının Lübnan'a taşınmaması gerektiğini belirten Macron, "Son günlerde 'medeniyetler savaşından' veya 'savunması gerekilen medeniyetlerden' çokça bahsediliyor. Ancak barbarlığı ekerek, medeniyetin savunulduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Macron, Lübnan halkına acilen yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, Birleşmiş Milletler'in (BM) bu kapsamda 426 milyon dolar yardım çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Bu konferans çerçevesinde, Fransa'nın Lübnan halkı için 100 milyon avro yardım yapacağını duyuran Macron, yerinden edilen Lübnanlıların Beyrut ve diğer bölgelere dağılmasının, toplumsal ayrışmalara yol açmaması için önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Macron, Lübnan'da 1 milyon 200 bin insanın yerinden edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Savaş bir an önce son bulmalı. Lübnan'da ateşkes sağlanmalı. Daha fazla hasar, daha fazla ölü, daha fazla saldırı, ne terörün bitmesini ne de herkesin güvenliğinin sağlanmasını sağlayabilir. Lübnan'ın önemli çıkarları onun Gazze savaşından uzak durmasını gerektirirken, İran'ın Hizbullah'ı İsrail'e karşı harekete geçirmesinden üzüntü duyuyorum."

İsrail'in Lübnan'ın farklı noktalarına saldırılarını sürdürmesi ve öldürülen sivillerin artmasına üzüldüğünü ifade eden Macron, bölgede 21 günlük geçici ateşkes sağlanması için ABD ile yaptıkları çağrının dikkate alınmamasından da rahatsız olduğunu ifade etti.

Macron, bölgede ateşkes ve İsrail-Lübnan sınırındaki Mavi Hat'ta kalıcı sükunetin sağlanması için alınacak tedbirlerin önemine işaret ederek, BM'nin 1071 nolu kararına uyulmasını istedi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarını haklı çıkaracak hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Macron, UNIFIL'in ana hedefinin, Lübnan'ın kendi topraklarının tamamında egemenliğini sağladığını garanti etmek olduğunu kaydetti.

Macron, bu konferansla Lübnan'ın egemenliğini teyit etmeyi ve Lübnanlıların kaderlerinin kontrolünü yeniden kazanmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ise İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarının ciddi can kayıplarına neden olduğunu, sivil altyapı ve ekonomiye ağır zarar verdiğini kaydetti.

Mikati, bölgede acil bir ateşkes sağlanması çağrısında bulunarak, Macron'dan ateşkes sağlanması için gerekli baskıları yapmasını istedi.

"(BM'nin) 1701 sayılı karar bölgesel istikrarın temel taşı olmaya devam ediyor." diyen Mikati, ateşkes sağlandıktan sonra Lübnan'ın güneyi için daha fazla asker alma kararı bulunduğunu ifade etti.

Mikati, UNIFIL'in önemli rolü üstlendiğini belirterek, İsrail'in BM barış gücü askerlerine yönelik saldırılarını kınadı.

Konferansta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in video mesajı paylaşıldı.

Guterres, Lübnan ve İsrail sınırındaki sivillerin güvenliğinden endişe ettiklerini ifade ederek, geçen her günün Lübnan halkının acısını artırdığını kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları kapsamında çoğunu çocuklar ve kadınların oluşturduğu 2 bin 300'den fazla Lübnanlının hayatını kaybettiğini hatırlatan Guterres, ateşkes çağrısında bulundu.

Guterres, Lübnan halkını destekleme taahhüdünde bulunarak, tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini söyledi.

"Siviller korunmalı, sivil altyapılar hedef alınmamalı. Uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülükler yerine getirilmeli." diyen Guterres, Lübnan'ın dostlarından insani yardım çabalarına ve Lübnan ordusuna destek vermelerini istedi.

Lübnan ordusunun bölgede barışçıl bir geleceğin inşa edilmesi için hayati önem taşıdığına dikkati çeken Guterres, BM barış gücü askerlerine yönelik saldırıların kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Konferansta İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen Lübnanlılar için 400 milyon dolar toplanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris'te 'Lübnan halkına ve egemenliğine destek' konferansı başladı - Son Dakika

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