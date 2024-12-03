Parkinson Hastası Mehmet Etiz İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

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İZMİR'in Torbalı ilçesinde 4 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Parkinson hastası Mehmet Etiz (65) için arama çalışması başlatıldı.

Torbalı ilçesinde oturan Parkinson hastası Mehmet Etiz, 29 Kasım'da ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Etiz'den haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Etiz için arama çalışması başlatıldı. Polisin kamera incelemesinde Etiz'in son olarak Yeniköy Mahallesi'nde görüldüğü tespit edildi. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler Etiz'e ait herhangi bir ize rastlamadı. Ekiplerin AFAD ve AKUT'un koordinasyonunda arama çalışması sürüyor.