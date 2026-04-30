Parkta yürüyüş yapan kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

30.04.2026 16:11  Güncelleme: 16:13
ANTALYA'da parkta yürüyüş yapan Ali Haydar Özyıldırım'ı (58) bıçaklayarak öldüren Sedat Demirören, ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

Olay, 1 Kasım 2025'te saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda meydana geldi. Parktaki bankta içki içen Sedat Demirören, yürüyüş yapan Ali Haydar Özyıldırım'ı göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olan Özyıldırım, ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyat edilen Özyıldırım, hayatını kaybetti. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Kepez Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası kaçan Sedat Demirören'i yakaladı. Emniyete götürülen Sedat Demirören, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sedat Demirören'in kaçışı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Sedat Demirören'in elinde bıçakla rahat tavırla yürüdüğü, saldırının ardından elindeki kanı parkın çimlerine sildiği ve bir apartmanın demir kapısından atlayarak kaçtığı görüldü. Özyıldırım'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ağabeyi Hasan Özyıldırım ve yakınları tarafından teslim alındı. Ali Haydar Özyıldırım'ın korneaları ise yakınları tarafından bağışlandı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Sanık Sedat Demirören, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçuyla ikinci kez hakim karşısına çıktı. Yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu belirten Sedat Demirören, "Maktule Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm. Keşke yaşanmasaydı. Bilerek yaptığım ya da işlediğim bir suç değil. Anlık gelişen bir olaydı. Tersleşmemizle olan bir durumdu. Ailesinden de özür diliyorum" dedi.

MÜTALAA VERİLDİ

Mütalaayı açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanığın 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Demirören, "Ben kesinlikle maktulü öldürmek istemedim. Kendisine yardım etmek istedim. Yaralıyken tampon yaptım. Ben olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldım, ellerimdeki kan izi ise yardım ettiğim içindi. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Demirören'i ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

'KARDEŞİM RAHAT UYUSUN'

Maktulün kardeşi Vasfiye Nayman, karardan memnun olduklarını dile getirerek, "Buruk da olsa sevinçliyiz. Kardeşim rahat uyusun. Avukatlarımız ve adalet sayesinde müebbet hapis aldı. Acımız çok büyük. Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

'YARGI SÜRECİNE HER ZAMAN GÜVENİMİZ TAMDI'

Maktulün kuzeni Mihriban Sarı ise sanığın hak ettiği cezayı aldığını belirterek, "Masum bir kişi hayattan koparıldı. Üzüntüsünü halen yaşıyoruz. Adaletimize, yargı sürecine her zaman güvenimiz tamdı. Acımız, halen çok yeni, çok taze. En azından bir nebze olsun içimize su serpildi. Çünkü gündüz vakti insanların yolda, sokakta, parkta yürümesi en doğal hakkı. Maalesef bu tarz insanlar yüzünden masum kişiler de hayattan koparılıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Trump’a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen’ın hazırlık süreci ortaya çıktı Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı
Trump: Hürmüz’de abluka devam edecek Trump: Hürmüz'de abluka devam edecek
İzmir’deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit 2 ölü, 5 yaralı İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu
Van’da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Adana’nın Kozan ilçesini sel vurdu Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu
Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

16:04
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor
15:14
Pakistan’da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
14:41
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan “öpücük“ savunması
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
14:06
İstanbul Valiliği 1 Mayıs kutlamaları için adres verdi
İstanbul Valiliği 1 Mayıs kutlamaları için adres verdi
14:00
Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
13:54
Altın için ezber bozan tahmin
Altın için ezber bozan tahmin
13:48
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
