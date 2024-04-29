Parlamento Muhabirleri Derneği'nin 60. kuruluş yılı kutlandı - Son Dakika
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Parlamento Muhabirleri Derneği'nin 60. kuruluş yılı kutlandı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Parlamento Muhabirleri Derneği'nin kuruluşunun 60'ncı yılı kutlandı. PMD Başkanı Kemal Aktaş, derneğin demokrasi, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü noktasında her zaman mücadele içerisinde olduğunu belirtti. Programa TBMM Genel Sekreteri, grup başkanları ve gazeteciler katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise mesaj gönderdi. Konuşmaların ardından pasta kesildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

29.04.2024 19:41
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(ANKARA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Parlamento Muhabirleri Derneği'nin kuruluşunun 60'ncı yılı kutlandı. PMD Başkanı Kemal Aktaş, " Demokrasi, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü noktasında Parlamento Muhabirleri Derneği kurulduğu günden bu yana her zaman mücadele içerisinde oldu" dedi.

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Kemal Aktaş ve beraberindeki heyet, PMD'nin 60. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir ziyaretinin ardından TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen programa; TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Yayman, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, milletvekilleri ve gazeteciler katıldı. Yoğunluğundan dolayı programa katılamayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise mesaj gönderdi.

PMD Başkanı Kemal Aktaş, "1964'te kurulmuş bir dernekten bahsediyoruz. Belki de dünyada o dönem eşi benzeri olmayan bir uygulamayla Meclis çatısı altında kurulmuş bir dernek. Parlamento muhabirlerinin örgütlü yapısı... Yıllar içerisinde de varlığını her zaman korumuş. Demokrasiye, basın ve ifade özgürlüğüne her zaman sahip çıkmış, bunun için mücadele vermiş, darbe dönemleri de dahil olmak üzere, Meclis'in kapandığı dönemlerde bile gazeteciler tutuklanırken bunun için mücadele vermiş ve bu mücadeleye bayraktarlık etmiş Parlamento Muhabirleri Derneği...  Demokrasi, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü noktasında Parlamento Muhabirleri Derneği kurulduğu günden bu yana her zaman bir mücadele içerisinde oldu" diye konuştu.

"GAZETECİLİK HER ZAMAN ZOR ANCAK..."

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ise şunları söyledi:

"Parlamento Muhabirleri Derneği, TBMM çalışmalarını izlemekle görevli muhabirleri bünyesinde toplayarak parlamento muhabirliğini gazeteciliğin özel bir uzmanlık alanı haline getirmiştir. Gazetecilik her zaman zor ancak parlamento muhabirliği takdir edersiniz ki hepsinden çok daha zor. Bu zor şartlar altında çalışan tüm arkadaşlara teşekkür etmeyi borç biliyoruz. Gecesi gündüzü olmayan, hararetli tartışmalara sahne olan, tek bir kelimeyle bile manşet çıkan bir yerde çalışmak hem çok özel hem de sorumluluğu ağır bir görevdir. Kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesinde medya demokrasinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu süreçte demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışan gazeteciler toplum için önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Bilginin yayılma hızının baş döndürücü arttığı günümüzde doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli bir hale gelmiştir. Hakkaniyet sahibi basınımızın ve gazetecilerimizin Meclis'te güven ortamının güçlenmesinde payları olduğunun idrakiyle milletimizin hassasiyetlerini gözeterek doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancımız tamdır.

Değerli basın mensubu arkadaşlarım; Sizler bu Meclis'in ayrılmaz bir parçasısınız. Unutmayın ki dünya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni sizlerin  objektifinden görüyor, sizlerin kaleminden okuyor, milletimiz kendi iradesinin bu mecliste yansımasını yine sizlerin aracılığıyla takip ediyor. Bu nedenle bugüne kadar sergilediğiniz objektif ve şeffaf iş anlayışınızı bundan sonrada koruyacağınızdan şüphemiz yoktur. Her daim özveriyle çalışan Parlamento Muhabirleri Derneği'nin ve değerli üyelerinin 60'ncı yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. 60 yıl boyunca Meclis koridorlarında görev yapmış arkadaşlarımızdan hayatını kaybedenlere rahmet diliyor, emekli olanlara uzun ömürler diliyorum. Halen görevi başındaki arkadaşlarımıza fedakarca gayretleriniz ve çabalarınız dolayısıyla çok teşekkür ediyorum."

Kemal Aktaş ve Talip Uzun'un ardından Grup Başkanları ve Grup Başkanvekilleri de söz alarak Parlamento Muhabirleri Derneği'nin 60'ncı yılını kutlayarak, basın özgürlüğü'nün önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından pasta kesildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Parlamento Muhabirleri Derneği\'nin 60. kuruluş yılı kutlandı
Kaynak: ANKA

Kemal Aktaş, Parlamento, Demokrasi, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Parlamento Muhabirleri Derneği'nin 60. kuruluş yılı kutlandı - Son Dakika

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