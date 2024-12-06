Parlatino'nun Önemi Vurgulandı

Güncel

TBMM Parlatino Türk Grubu Başkanı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Parlatino'nun 38. Genel Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde iş birliği ve diyaloğa sunduğu katkılardan ötürü Parlatino'yu seçkin bir oluşum olarak gördüklerini söyledi.

Şahin başkanlığındaki Türk Grubu, Panama'da Parlatino'nun 38. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Parlatino Türk Grubu Başkanı Şahin, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki 22 ülke ile 8 gözlemci ülkenin parlamenterlerine hitap etti.

Parlatino Başkanı seçilen Rolando Gonzalez Patricio'yu tebrik eden Şahin, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde işbirliği ve diyaloğa sunduğu katkılardan ötürü Parlatino'yu seçkin bir oluşum olarak gördüklerini dile getirdi.

İki ülke parlamentosu arasındaki işbirliğine değinen Şahin, "Demokrasinin savunulması, Latin Amerika'da entegrasyonun güçlendirilmesi, siyasi, çoğulculuk, uluslararası sorunlara barışçıl, adil ve müzakereye dayalı çözüm bulunması gibi ilkelerin kılavuzluğunda bugünlere ulaşan Parlatino, kurulduğu coğrafyanın ötesinde de değer ve takdir gören önemli bir parlamenter örgüt haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Ali Şahin, TBMM olarak Parlatino ailesinin bir üyesi olmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydederek, "Parlatino'nun, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü münasebetiyle geçen yıl 'Türk Ayı' faaliyetleri için kapılarını açması ve geçen yıl ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımlaması, dostluğumuzun samimiyetini ve derinliğini göstermektedir." dedi.

Türkiye'nin, Latin Amerika ve Karayipler açılımına değinen Şahin, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 20 yıl önce 6 büyükelçilikle temsil edildiğimiz Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde bugün 18 büyükelçilik ve 1 başkonsolosluğumuzla varlık göstermekteyiz. Bunlara yakın zamanda Nikaragua Büyükelçiliğimizin de ekleneceğini belirtmek istiyorum. Bu süre zarfında ticaret hacmimiz 1 milyar dolardan 14 milyar dolara ulaştı. Türk Hava Yolları bölgede 7 ülkede 8 destinasyona düzenlediği uçuşlar vasıtasıyla ülkelerimizi ve haklarımızı birbirine yakınlaştırıyor. Meksika, Karakas ve Buenos Aires'te faaliyet gösteren Yunus Emre Kültür Merkezleri, Bogota ve Karakas'ta Türkiye Maarif Vakfı ofislerini bu bağlamdaki somut örnekler olarak dile getirmek isterim."

Şahin, Türkiye Burslarından bugüne kadar Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ülkelerinden 500'ü aşkın öğrencinin faydalandığını ve daha çok öğrencinin Türkiye'de eğitim görmesinden memnuniyet duyacaklarını aktardı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Meksika ve Bogota'da ofisleri aracılığıyla Latin Amerika'da bugüne kadar sağlık, eğitim, tarım, kırsal kalkınma ve kadınların ekonomik alanda güçlendirilmesi gibi pek çok alanda 500'den fazla projeyi gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Orta Amerika Parlamentosu (PARLACEN), Orta Amerika ve Karayipler Havzası Parlamento Başkanları Forumu (FOPREL), Amerikalar Parlamenter Konfederasyonu (COPA), MERCOSUR Parlamentosu (PARLASUR) ve Amerika için Parlamenter (ParlAmerica) gibi bölgesel parlamentolarla temaslar kurulduğunu anlatan Şahin, Parlatino'nun yanı sıra AND Parlamentosu'na (PARLANDİNO) da 2019'da gözlemci üye olunduğunu kaydetti. ???????

???????- İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de yaşanan insanlık dramının altını çizen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail Hükümeti'nin, Gazze'ye yönelik ayrım gözetmeksizin devam eden ve soykırım boyutlarına ulaşan saldırıları, bir yılı aşkın süredir devam etmektedir. İsrail'in, Lübnan'ı da içine alan saldırganlığının, neden olduğu insani felaketin yanı sıra bölgesel bir savaşın fitilini ateşlemesi riski her geçen gün artmaktadır. İsrail saldırılarında 17 bini çocuk ve 11 bini kadın olmak üzere toplam 43 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetmiş ve 100 binden fazla insan yaralanmıştır. Zor şartlar altında görevini yapmaya çalışan gazeteciler, hayat kurtarmak için çalışan sağlık görevlileri, açlıkla, susuzlukla boğuşan Gazze halkının imdadına koşan BM personeli dahil insani yardım görevlileri öldürüldü. Savaşta dahi dokunulmaması gereken camiler, kiliseler ve hastaneler vuruldu. Bu durum, özellikle insani değerleri korumakla yükümlü uluslararası kuruluşların varlık nedeninin ve etkinliğinin sorgulanmasına yol açıyor."

Şahin, insani trajedinin durdurulmasının, derhal ateşkesin uygulanmaya başlanmasının, adil, kalıcı ve barışçıl bir çözüm için tüm gerekli adımların gecikmeksizin atılmasının, hukuki, insani ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Filistin'de barışı savunan ülkelerin işbirliğini arttırmasının, hiç olmadığı kadar önem arz ettiğini vurgulayan Şahin, 1967 sınırları temelinde başkenti doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü haiz, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye kalıcı barışın gelmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Rusya- Ukrayna savaşı???????

Ali Şahin, Rusya-Ukrayna savaşının, uluslararası boyutta büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir 3. Dünya savaşını ve insanlığın hiç olmadığı kadar yakın bulunduğu muhtemel bir nükleer savaşı önlemek için hem Rusya ve Ukrayna yakasında hem de üyesi olduğumuz NATO nezdinde arabulucu rolü üstlendiğini ve girişimlerde bulunduğunu belirtmek isterim. Dünyamızın geçtiği bu çalkantılı süreçte, çok taraflılığı öne çıkaran ve uluslararası barış ve refahın tesisini amaçlayan her girişimi desteklediğimizi belirtmek isterim. Bu çerçevede, mevcut dünya sorunlarının yalnızca dayanışmayla çözülebileceğine inandığımızı, bu çerçevede Latin Amerika ve Karayipler ülkeleriyle sınırları aşan sorunlar çerçevesinde ortak işbirliğini önemsediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Ülke ziyareti kapsamında, Türk Grubu, Panama Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Joan Manuel Guevarra ile bir araya geldi.

Şahin, 5 Mayıs 2024'te gerçekleştirilen genel seçimler sonrasında Ulusal Meclis Dış ilişkiler Komisyonu görevine seçilen Guevarra'yı tebrik etti.

Ali Şahin başkanlığındaki Türk Grubu, Panama Dışişleri Bakanı Javier Eduardo Martinez'i de ziyaret etti.