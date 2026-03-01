Paşinyan'ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti - Son Dakika
Paşinyan'ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti

Paşinyan\'ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti
01.03.2026 14:22
Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar dünya gündemini sarsarken, Ermenistan Başbakanı Nikol Vovayi Paşinyan’ın yemek yerken yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Komşu ülkesinde savaş çıkan Paşinyan önce hamur işi sonra mısır yediği videolar paylaştı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarının başlamasından saatler sonra Paşinyan, sosyal medya hesabından hamur işi yediği anlara ait bir paylaşım yaptı. Bölgedeki gerilim tırmanırken gelen bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ermenistan’ın güneyinde İran ile kara sınırı bulunurken, saldırıların ardından bölgede güvenlik endişesi arttı.

Paşinyan'ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti

GERİLİMİN İKİNCİ GÜNÜNDE MISIRLI PAYLAŞIM

Orta Doğu’daki gerilimin ikinci gününde Paşinyan bu kez mısır yediği anlara dair görüntüler paylaştı. Peş peşe gelen paylaşımlar, saldırılar karşısında Erivan yönetiminin tutumuna ilişkin yorumlara neden oldu.

Paşinyan'ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti

ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’e yakın çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. Bölgedeki tansiyon yüksek seyrini korurken, Paşinyan’ın paylaşımları uluslararası kamuoyunda da dikkat çekti.

Paşinyan'ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti

Paşinyan'ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti

