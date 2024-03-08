Patates işçisi kadınlar 8 Mart işlerinin başında geçirdi
Kadınlar soğuk hava deposunda çalışarak günlerini kutladı
AFYONKARAHİSAR - Patates üretiminde önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates üreticisi kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü patatesin saklandığı soğuk hava depolarında çalışarak geçirdi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde üretilen patatesler İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere ülkenin bir çok illerine gönderiliyor. Sandıklılı patates üreticileri tarafından mart ayı sonunda patates ekimine başlanırken, Temmuz ayında da hasat çalışmaları başlıyor. Temmuz ayında başlayan patates hasattı ilçede ekim sonuna kadar sürüyor. Dört ay boyunca ilçe merkez ve köylerinde hasat edilen patatesler İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Konya ve Ankara başta olmak üzere bir çok ile gönderiliyor. Hasat mevsiminden sonra kalan patatesler ise ilçede değişik bölgelerde bulunan depolarda Eylül ayı sonu itibari ile depolanmaya başlanılıyor. Depolarda bulunan patatesler kadın işçiler tarafından titizlikle kızartmalık, yemeklik ve tohumluk olarak ayrıştırıldıktan sonra yine ülkenin bir çok iline Mayıs ayı sonuna kadar gönderiliyor.
"Sabah Saat 8.00'de işe başlıyoruz"
Bekteş Köyünde patates ekimi yapan Ali Kama, "Patatesleri depolarda muhafaza ediyoruz yemeklik ve kızartmalık olmak üzere İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Bursa illerine gönderiyoruz. Tohumluk olarak da yetiştirdiklerimizi Antalya, Hatay, Adana, İzmir, Ödemiş, Bolu, Kahraman ve Konya'da ki çiftçi arkadaşların tohum ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Eylül ayında depolarımıza aldığımız patatesleri Mayıs ayının sonuna kadar bozulmadan muhafaza edebilmekteyiz. Sandıklı patatesimizin en büyük özelliği de patatesi kestiğimiz zaman içinin sarı olması demektir. İçi sarı olan patatesin kızartması da çok güzel olur. Depomda on bin ton malı muhafaza edebilmekteyim. Bunların yüzde yetmişi yemeklik ve kızartmalık, yüzde 30'unuda tohumluk olarak saklıyoruz" dedi
Patates işçisi Zeynep Gür, "Sabah Saat 8.00'de işe başlıyoruz. Akşam saat 04.30- 05.00 gibi işi bitiriyoruz. Yemekliği üçe ayırıyoruz. Bir büyük boy, ikinci orta boy ve küçük boy" dedi.
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