Pendik\'te Kadın Cinayeti: Saldırının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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-Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Gamze EĞRİ/ Pendik'te 2 çocuk annesi Safiye Bıçak'ı sokak ortasında öldüren boşanma aşamasındaki eşi Vedat Bıçak yakalandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde dün saat 07.30'da meydana geldi. 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Safiye Bıçak, eşi 48 yaşındaki Vedat Bıçak ile şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Vedat Bıçak, yaklaşık 2 aydır eşiyle oturduğu daireden bir üst katta olan annesinin yanına taşındı. Bugün sabah saatlerinde ise Safiye Bıçak, kardeşiyle birlikte işe gitmek üzere evlerinin karşısındaki kaldırımda yürümeye başladı. Safiye Bıçak kaldırımdaki konteynere çöp atmaya gittiği sırada, yanına yaklaşan Vedat Bıçak silahını çıkararak Safiye Bıçak'a defalarca ateş etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken şüpheli binaya girip evine çıktı ve pencereden etrafa tehditler savurdu. Daha sonra ise olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri Safiye Bıçak'ı ambulansla hastaneye götürdü. Bıçak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

28 YIL ÖNCE EVLENDİLER

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada; Vedat Bıçak ve Safiye Bıçak'ın 28 yıllık evli olduğu, şüpheli Vedat Bıçak'ın devamlı alkol aldığı ve çalışmamasından dolayı sürekli tartışmaların çıktığı, bu yüzden boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

5 KOVAN BULUNDU

Şüpheli Vedat Bıçak polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Bıçak'ın olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Olay yerinde 5 adet kovan bulunurken konuyla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Safiye Bıçak'ın binanın bahçesinden çıkıp elindeki çöpü konteynere attığı, ardından eli silahlı Vedat Bıçak'ın da bina bahçesinden çıkıp peşinden koştuğu görülüyor.

Güvenlik kamerası