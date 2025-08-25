Önce saçlarından tutup acımasızca darbetti, sonra zorla araca sürükledi

Türkiye'nin kanayan yaralarından biri olan kadına karşı şiddet vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Son gelen görüntüler ise İstanbul'un Pendik ilçesinde kaydedildi.
Tandoğan Caddesi üzerinde önce saçlarından tutularak acımasızca darbedilen kadın, daha sonrasında ise sürüklenerek zorla araca bindirildi.
O anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.R. isimli kadını darbettiği anlaşılan şüpheli M.T.'yi gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, alkollü içecek tükettiklerini ve olayın aralarında çıkan tartışma nedeniyle yaşandığını söylediği öğrenildi.
Mağdur F.R'nin de şüpheliden şikayetçi olmadığı belirtildi. Şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemleri sürüyor.
