Önce saçlarından tutup acımasızca darbetti, sonra zorla araca sürükledi

25.08.2025 17:53
İstanbul Pendik'te önce saçlarından tutularak acımasızca darbedilen kadın, daha sonrasında ise sürüklenerek zorla araca bindirildi. O anlar kameraya yansırken, mağdur kadının gözaltına alınan şüpheliden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Türkiye'nin kanayan yaralarından biri olan kadına karşı şiddet vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Son gelen görüntüler ise İstanbul'un Pendik ilçesinde kaydedildi.

SAÇLARINDAN TUTUP ACIMASIZCA DARP ETTİ

Tandoğan Caddesi üzerinde önce saçlarından tutularak acımasızca darbedilen kadın, daha sonrasında ise sürüklenerek zorla araca bindirildi.

Pendik'te Kadına Şiddet Olayı: Şüpheli Gözaltında

O ANLAR KAMERADA

O anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.R. isimli kadını darbettiği anlaşılan şüpheli M.T.'yi gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, alkollü içecek tükettiklerini ve olayın aralarında çıkan tartışma nedeniyle yaşandığını söylediği öğrenildi.

Pendik'te Kadına Şiddet Olayı: Şüpheli Gözaltında

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mağdur F.R'nin de şüpheliden şikayetçi olmadığı belirtildi. Şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

17:10
Kabine Ahlat’ta toplandı Masada milyonların merak ettiği konu var
Kabine Ahlat'ta toplandı! Masada milyonların merak ettiği konu var
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’den ’’Araları açık’’ dedikodularını bitiren pozlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den ''Araları açık'' dedikodularını bitiren pozlar
