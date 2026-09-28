Vatandaşın canını hiçe sayan sürücü cezasız kalmadı - Son Dakika
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Vatandaşın canını hiçe sayan sürücü cezasız kalmadı

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Pendik'te otomobiliyle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 90 bin lira ceza kesildi. Sürücünün belgesine 60 gün el konulurken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

İstanbul Pendik'te otomobiliyle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü M.T.'ye (30) 90 bin lira ceza yazılırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı ise 60 gün trafikten men edildi.

Vatandaşın canını hiçe sayan sürücü cezasız kalmadı

İNSANLARI CANINI HİÇE SAYARAK İLERLEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Doğu Mahallesi'nde bir sürücünün otomobiliyle makas atarak ilerlediğini belirleyerek çalışma başlattı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücünün M.T. olduğu belirlendi. 

Vatandaşın canını hiçe sayan sürücü cezasız kalmadı

YAPTIĞI CEZASIZ KALMADI

Ekipler tarafından yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme' maddesinden toplam 90 bin lira ceza yazıldı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Vatandaşın canını hiçe sayan sürücü cezasız kalmadı
Kaynak: DHA
GüvenlikOtomobilİstanbulTrafikPendikGüncelCezaSon Dakika

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