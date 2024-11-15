Pentagon: Gazze'deki insani durum vahim!

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NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze'deki insani durumun ne kadar vahim olduğunu ve Filistinlilere yeterli miktarda insani yardım ulaşmadığını bildiklerini belirterek, bunun için çalışmaya devam ettiklerini savundu.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, ABD tarafından 13 Ekim'de gönderilen mektupta Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için İsrail'e 30 gün süre verilmesiyle ilgili uyarının işe yarayıp yaramadığının sorulması üzerine, "Baskılarımızın işe yaramadığını düşünmek haksızlık olur, işe yarıyor ama daha fazlası yapılabilir mi? Evet, kesinlikle." dedi.

Singh, "Gazze'deki insani durumun ne kadar vahim olduğunu biliyoruz ve bu nedenle sadece bu departmanda değil, kurumlar arası olarak da her gün İsrailli ortaklarımızla daha fazla yardım ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz, çünkü yeterli yardımın ulaşmadığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze ve Lübnan'daki sivil ölümleriyle ilgili soruya da "Kesinlikle sayı çok yüksek." yanıtını veren Singh, Joe Biden yönetiminin 70 günden az bir süresi kalmasına rağmen pes etmeden ateşkes için çalışmayı sürdürdüğünü öne sürdü.

Singh, "Ateşkes, Gazze'ye daha fazla insani yardımın girmesi ve sivillerin savaş alanından çıkarılmaları için İsrailli ortaklarımıza ısrar etmeye devam ediyoruz, çünkü bu ABD için ciddi bir endişe kaynağı." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, geçen ay İsrailli mevkidaşlarına Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması talebiyle mektup gönderdiği ortaya çıkmıştı.

13 Ekim tarihli mektupta, İsrail hükümetinden, 30 gün içinde Gazze'deki insani durumu "iyileştirmek için harekete geçmesi" istenmişti.

ABD'li yetkililer 30 günlük sürenin ardından İsrail'in "önemli mesafe" kaydettiğini savunurken, Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşları "Gazze'ye giren insani yardımların, ihtiyaçları karşılamanın yakınından bile geçmediğini" ifade etmişti.