Peru Büyükelçisi, 2023 Yılının Kareleri Oylamasına Katıldı

Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar de las Casas, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen de las Casas, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Büyükelçi de las Casas, "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da yıkılan bir binadaki arama kurtarma çalışmalarını anlatan "Ha gayret" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Bu fotoğrafın "çok dramatik" olduğunu vurgulayan de las Casas, fotoğrafta enkazda hızlı şekilde hayat kurtarmaya çalışan ve bunun için zamanla yarışan insanların görüldüğünü söyledi.

Fotoğrafın ayrıca "deprem gibi korkunç bir olay karşısında herkesin dayanışmasını da" gösterdiğini belirten de las Casas, "Bu, Türk halkının ruhunu gösteriyor. Bence bu, dayanışmayı ve geleceğe olan inancı temsil etmenin önemli yolu. En dramatik ve trajik olaylar bile tüm Türk halkının dayanışması ve sevgisiyle aşılabilir." dedi.

"Filistin halkının haklarına saygı gösterilmesi önemli"

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın çektiği "Yanımda ol anne" fotoğrafını seçen de las Casas, bu fotoğrafın da insanlar arasındaki kardeşliğe olan saygının önemini anlattığını aktardı.

Büyükelçi, fotoğrafın ayrıca anne ile kız arasındaki ilişkiyi vurguladığına işaret ederek, "Bu, çok zor zamanlarda hayatta kalmaya çalışmak için bu bağın çok önemli olduğunu gösteriyor. Filistin halkının haklarına saygı gösterilmesi önemli. Filistin halkının güvenliğini ve durumunu garanti altına almanın barışçıl yolunu bulmaya çalışmak için (Gazze'de) ateşkes gereklidir. Bu tablonun, hem sorunun şüphesiz en önemli yönü olan insani yönünü, hem de Filistin'deki duruma ateşkes ve barışçıl bir çözüm sağlanması ihtiyacını yansıttığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Göç tüm dünyanın sorunu"

"Haber" kategorisinde Jose Colon'un "Hayat yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy veren de las Casas, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Paris sokakları" ve "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in A Milli Kadın Voleybol Takımının 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalindeki sevincini anlatan "Dünyanın sultanları" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Büyükelçi, "Haber" kategorisinde seçtiği fotoğrafın "çağın en önemli ve aynı zamanda dramatik sorunlarından birini temsil ettiğini" vurgulayarak, "Bu, sadece Türkiye'de, Avrupa'da, bu bölgede değil, Latin Amerika'da da var. Bu, göç sorunudur. (Bu) Tüm dünyada bulunan birçok ülkenin ortak sorunudur." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafın ayrıca "dünyada artan göçe uygun çözüm bulma ihtiyacını da" temsil ettiğini anlatan de las Casas, "Açıkçası yoksulluk, savaş, şiddet ve ayrımcılık, hastalık ve daha birçok konu bu sorunun temel nedenleridir. Dolayısıyla Türkiye'nin bu tür meseleleri iyi ele alma konusunda bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bu fotoğrafın İspanya'da çekildiğini düşünüyorum ama sorun aynı. Türkiye'nin insani açıdan göçmenlere, mültecilere çok açık bir ülke olduğunun farkındayım." diye konuştu.

"Çevre ve Yaşam" kategorisindeki fotoğrafların "çok güzel" olduğunu ve her birinin "yarışmayı kazanabileceğini" kaydeden de las Casas, birçok şeyin geri dönüştürülebileceğini, Sıfır Atık'ın herkesin hedefi olması gerektiğini vurguladı.

De las Casas, "Buradaki fotoğraf şehri ve insanları temsil ediyor ama aynı zamanda Sıfır Atık konusuyla daha fazla ilgilenme ihtiyacını da temsil ediyor." şeklinde konuştu.

Spor kategorisinde seçtiği fotoğrafın "Kadın Voleybol Takımının şampiyonluğunun en güzel anlarından birini temsil ettiğini" kaydeden de las Casas, "Bu herkes için çok güzel bir an. Kadının, Türk kadınının gücünü, becerisini gösteriyor." dedi.