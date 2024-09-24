Petro: Güç artık insanı yok etme kapasitesine göre belirleniyor

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, dünyada bir ülkenin gücünün artık insanı yok etme kapasitesine göre belirlendiğini, Birleşmiş Milletlerde (BM) geniş kesimlerin temsil edilmesine rağmen " Gazze'deki soykırımın durdurulması için yükselen seslerin dinlenmediğini" belirtti.

Petro, 79. BM Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Bir başkanın iletişim kurma becerisinin bütçesine, ne kadar savaş uçağı olduğuna, ülkesinin sahip olduğu nüfuza ve insanlığı yok etme kapasitesine bağlı olduğunu söyleyen Petro, "Dünyada bir ülkenin gücü artık sahip olduğu ekonomik ya da siyasi sistemin türüne ya da ideolojisine göre değil, insanı yok etme kapasitesine göre kullanılmaktadır." dedi.

Petro, "Bu nedenle, dünyanın çoğunluğu adına konuşmamıza ve insanlığın geniş kesimlerini temsil etmemize rağmen, Gazze'deki soykırımın durdurulması için sesimizi yükselttiğimizde dinlenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsanlığı yok edebilecek ülkeler tarafından dinlenmediklerini dile getiren Petro, konu iklim değişikliği olunca bu ülkeler tarafından dinlendiklerini ancak savaşın durdurulmasını istediklerinde kulaklarını tıkadıklarını vurguladı.

Geçen sene BM'de yaptığı konuşmayı hatırlatan Petro sözlerini şöyle sürdürdü:

"1 yıl önce yine bu kürsüde Filistin için barış çağrısında bulunmuştum, o zaman daha ilk bomba düşmemişti. Şimdi 20 bin kız ve erkek çocuk bombalar altında öldürüldü ve insani yıkıma neden olan ülkelerinin başkanları bu koridorlarda gülüyorlar, bugün büyük sermayenin sahibi olan kitle iletişim araçlarının yardımıyla dünyayı yeniden düzenliyorlar, demokrasisiz ve özgürlüksüz bir dünya yaratıyorlar."

Petro, ırkçılar ve üstünlükçülerin, bomba ve terör tehdidiyle dünyaya hakim olmaya çabaladıklarına dikkati çekerek "Gazze öldüğünde insanlık da ölecek." diye konuştu.

"Netanyahu insanlığın en zengin yüzde 1'lik kesimi için bir kahraman"

Cumhurbaşkanı Petro, geçen yıl Amazon ormanlarında 11 milyon hektarlık alanın küresel ısınmasının yol açtığı olumsuz etkilerden dolayı kaybolduğunu, yağmur ormanlarının yanmasıyla iklim açısından geri dönüşü olmayan bir yola girileceğini ifade etti.

Oxfam'ın dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminin tüm insanlığın yüzde 95'inin toplamından daha fazla servete sahip olduğuna ilişkin araştırmasına atıfta bulunan Petro, " (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu insanlığın en zengin yüzde 1'lik kesimi için bir kahraman." yorumunu yaptı.

Petro, bu kesimin iklim krizinden sorumlu olduğunu savunarak, dünyanın en güçlü ülkelerin başkanları dahil çoğu politikacının bu kesime "itaat ettiğini" söyledi.

Dünyanın en zenginlerinin "Gazze, Lübnan ve Sudan'da kadınların, yaşlıların ve çocukların üzerine bomba yağdırılmasına izin verdiğini" öne süren Petro, "Küba Venezuela gibi ülkelere ekonomik ablukalar uyguluyorlar çünkü insanlığın geri kalan yüzde 99'una yıkıcı kapasitelerini göstermeleri gerekiyor, böylece güç sahibi olmaya, iktidarlarını sürdürmeye, servetlerini büyütmeye ve kontrollerini sıkılaştırmaya devam etmelerine izin veriyorlar." ifadelerini kullandı.

"İnsanlığın tüm renklerinin olduğu bir bayrak" mesajı

Cumhurbaşkanı Petro, "kitle imha silahı olmayan bir ülkenin temsilcisi olarak, zamanın hükümet değil halk zamanı olduğunu" ifade etti ve iklim krizi, fosil yakıt konusunda birlikte çalışma mesajı verdi.

Yaşamın savunulmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Petro, dünyanın korunması için "insanlığın tüm renklerinin olduğu bir bayrağın kaldırılması gerektiğini" kaydetti.

Petro, yeni zenginliğin petrol üzerine değil özgür yaratıcı çalışmalar üzerine kurulması gerektiğine, yapay zekadan faydalanılsa bile bunun insanlar kontrolünde yapılması gerektiğine işaret etti.

İnsan beyninin birçok şey başarabileceğini belirten Petro, bu küresel devrim mücadelesinde, nükleer gibi çeşitli silahların olmayacağını, oligarşiler tarafından çocukları öldürme gücü olmayacağını, bunun yerine birlik içindeki insanlık gücünün olacağını vurguladı.

Petro, "Şimdi, savaşma sırası insanlıkta. Burada açıkça ortaya koyulduğu üzere hükümetler çalışamıyorsa, bomba atmaya, anlamsız savaşlara girmeye, erkek ve kız çocuklarını öldürmeye, güç oyunları oynamaya karar verdilerse, artık insanların sırası geldi." diye konuştu.

Birlikte çalışarak demokratik bir gücün olduğunun gösterilebileceğini anlatan Petro, insanlığın gücü olduğunu ve bu güçle yeni hükümetler, liderler ortaya çıkabileceğini söyledi.

Petro, "Eğer hayat, yok olmaya karşı galip gelirse dünyayı yöneten, küresel oligarşi olmayacaktır. Oligarşi, küresel bir demokrasinin kurulmasına imkan sağlamak için yenilmiş olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.