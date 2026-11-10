Peynir etiketlerindeki yanıltıcı uygulamalara tebliğ düzenlemesiyle son veriliyor

Peynir etiketlerindeki yanıltıcı uygulamalara tebliğ düzenlemesiyle son veriliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Peynir Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle peynir etiketlerindeki yanıltıcı uygulamalara son verileceğini duyurdu. Yumaklı, sosyal medya paylaşımında tüketiciyi koruyan ve geleneksel lezzetlere sahip çıkan adımların süreceğini ifade etti.
'YANILTICI ETİKET UYGULAMALARINA SON VERİYORUZ'
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, düzenlemeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği'nde yaptığımız yeni düzenlemelerle tüketiciyi yanıltan etiket uygulamalarına son veriyoruz. Tüketicimizi koruyan, geleneksel lezzetlerimize sahip çıkan adımlar atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?