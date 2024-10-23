Pezeşkiyan'dan BRICS Vurgusu

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin doları bir silah olarak kullandığını, buna karşılık BRICS'in ulusal para birimini kullanmayı kolaylaştıracak imkanlara sahip olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16'ncısı düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nin dar kapsamlı toplantısında konuştu.

Pezeşkiyan, "ABD, diğer ülkeleri kontrol etmek için doları bir silah olarak kullanıyor. Dünya BRICS'i doların gücünü zayıflatacak ve ulusal para birimlerini devreye koyacak bir kuruluş olarak biliyor. BRICS üyesi ülkelerin, enerji, gıda ve diğer malların en büyük üreticisi ve tüketicisi ve önemli ulaşım ve transit hatlarına sahip olmaları ulusal para birimlerini kullanmayı kolaylaştırıyor." dedi.

BRICS'e üye ülkelerin ekonomik ve ticari işbirliğinin arttırılması konusunda daha hızlı hareket etmeleri için ilgili kurumlarını yönlendirmelerini isteyen Pezeşkiyan, ekonomik yaptırımlara karşı ortak mekanizmaların kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Tecrübe ve bilgi paylaşımı yaparak, ortak yatırımlarla yeni teknolojilere ulaşmanın gerekliliğine işaret eden Pezeşkiyan, BRICS bünyesinde kurulan Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) güçlendirilmesi, yeni üyeler kabul edilerek sermaye artırımı yapılması, böylelikle üye ülkelerin altyapı çalışmalarına destek olunması gerektiğini kaydetti.

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerin yanı sıra bu yıl İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılmasıyla üye sayısı 9'a çıkan BRICS, Ukrayna Savaşı'nın ardından Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle son yıllarda daha fazla gündeme geliyor.