Piiz grubunun davulcusu ve arkadaşını darbeden sanığa 4 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Piiz grubunun davulcusu ve arkadaşını darbeden sanığa 4 yıl 3 ay hapis cezası

Geniş Video İzle

Ankara'da müzik grubu Piiz'in davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'un saldırıya uğramasıyla ilgili davada sanık, kasten yaralama suçundan 4 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

11.06.2024 13:27  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da müzik grubu Piiz'in davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'un 2 yıl önce eğlence mekanında Bilge Kaan Korkmaz tarafından darbedilmesine ilişkin davada sanık, hapis cezasına çarptırıldı.

KIZ ARKADAŞIMIN AYAĞINA BASTIN TARTIŞMASI

Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında,14 Aralık 2022'de konser veren rock müzik grubu Piiz'in davulcusu Mehmet Dudarık, konserin ardından sahneden inip, izleyiciler arasındaki çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz ile dans etmeye başladı. Bu sırada Bilge Kaan Korkmaz, kalabalık arasında kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle Dudarık'a tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarı çıktı.

Piiz grubunun davulcusu ve arkadaşını darbeden sanığa 4 yıl 3 ay hapis cezası

MÜZİSYENE ARKADAN SALDIRIP YUMRUK ATTI

Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarı çıkan Bilge Kaan Korkmaz'ın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, hastaneye kaldırıldı. Oğuzhan Oğuz'u da darbeden Korkmaz, gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, Korkmaz hakkında Dudarık ve Oğuz'a karşı eylemleri nedeniyle 'Kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

4 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamaya devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık Korkmaz ve taraf avukatları hazır bulundu. Beyanların ardından son sözü sorulan sanık Korkmaz, "Böyle bir şey keşke yaşanmasaydı ama yaşandı. Ben olanlar için çok pişmanım" dedi. Ardından kararı açıklayan mahkeme, sanık Korkmaz'a 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Piiz grubunun davulcusu ve arkadaşını darbeden sanığa 4 yıl 3 ay hapis cezası
Piiz grubunun davulcusu ve arkadaşını darbeden sanığa 4 yıl 3 ay hapis cezası
Piiz grubunun davulcusu ve arkadaşını darbeden sanığa 4 yıl 3 ay hapis cezası
Piiz grubunun davulcusu ve arkadaşını darbeden sanığa 4 yıl 3 ay hapis cezası
Kaynak: DHA

Mehmet Dudarık, Oğuzhan Oğuz, Ankara, Suç, Hukuk, Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Piiz grubunun davulcusu ve arkadaşını darbeden sanığa 4 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hidayet kapaklıkaya: Çok az bir ceza ülkede adamı olan az ceza alıyor 13 sene diye dava açıyorlar 4 sene ceza çok az yazık güzel ülkeme 4 0 Yanıtla

23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:19:40. #1.13#
SON DAKİKA: Piiz grubunun davulcusu ve arkadaşını darbeden sanığa 4 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement