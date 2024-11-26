PKK Operasyonunda Çok Sayıda Gözaltı

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(DİYARBAKIR) - Ankara merkezli 19 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, gazeteciler ve Eğitim-Sen üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/ Türkiye Masası (KCK/TM) yapılanmasına yönelik Diyarbakır, İstanbul, Mardin, Şırnak'ın da yer aldığı 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Diyarbakır'daki operasyonda, DEM Partili Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina ve gazeteci Ahmet Sünbül, yönetmen Ardin Diren, Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi çok sayıda öğretmen gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.