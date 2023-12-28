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PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Osmaniye merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'ye katıldığı belirlenen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

PKK/YPG\'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı
28.12.2023 - 10:01,
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Osmaniye merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Osmaniye, Adana, Mersin, İzmir ve Manisa'da tespit edilen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, adreslerde bulunan çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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