Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş - Son Dakika
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Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş

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Şişli'de geri manevra yaparken, kaldırımda yürüyen kişinin ölümüne neden olan polis memuru görevden uzaklaştırıldı. Polis memurunun sürücü sertifikasının bulunduğu ancak ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

10.09.2024 18:15
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Şişli'de bir polis aracı geri manevra yaparken kaldırımda yürüyen iki kişiyi duvara sıkıştırarak ağır yaraladı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, kazaya karışan polis memurunun ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Polis aracı geri manevra yaparken kaldırımda yürüyen iki kişiyi duvara sıkıştırıp ağır yaraladı

POLİS ARACININ ALTINDA CAN VERDİ

Edinilen bilgiye göre, kaza Şişli, 19 Mayıs Mahallesi, Cevahir AVM önünde meydana geldi. G.U. idaresindeki polis aracı geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırımdaki iki vatandaşa çarpıp duvara doğru sıkıştırdı. Kazada ağır yaralanan Ergül Kaya yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan diğer vatandaş ise tedavi altına alındı.

Polis aracı geri manevra yaparken kaldırımda yürüyen iki kişiyi duvara sıkıştırıp ağır yaraladı

POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada kazaya karışan polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 10.09.2024 tarihi saat: 08: 30 sıralarında Şişli ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi, Cevahir AVM önünde meydana gelen trafik kazası sonucu taksirle öldürme-yaralama olayı ile ilgili olarak; G.U. isimli polis memurunun sevk idaresindeki araçla geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu E.K.(43) ve A.T.(24) isimli şahıslar yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralı şahıslardan E.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Geri manevra yaptığı esnada kazaya karışan polis memuru G.U. görevden uzaklaştırılmış olup kazayla ilgili başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemleri adli ve idari yönden devam etmektedir."

POLİS MEMURUNUN EHLİYETİ YOKMUŞ

'Sürücü sertifikasını ehliyete dönüştürmeden araç kullanmaktan' da hakkında işlem yapıldığı belirtilen G.U. hakkında işlemler devam ediyor.

Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Şişli, Polis, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • İnan Şimşek: Meksika hindistan olmaya hızlıca ilerliyoruz 146 26 Yanıtla
  • GİANCANA: Bu ülke nereye gidiyor, memurundan, amirinden haberi yok. devletin arabasını ehliyeti olmayan adam sürebiliyor.... 139 3 Yanıtla
  • Deniz Aydıner: Ehliyeti olmayanları göreve yazanları sorgulasalar birde keşke, suçlamak kolay 115 0 Yanıtla
  • Ensar Aktaş: Bu durum sadece türkiyede yaşanabilirdi zaten başka bir örneği yoktur. Canım ülke liyakatsizliğin cahilliğin bedelini masum insanlar canıyla ödüyor. 70 4 Yanıtla
  • Merdo: Normal burası Türkiye sivilken de polis kimliğini gösterir devam eder. 60 10 Yanıtla
  • İshak Klein: Ehliyeti mi yokmuş?.. Hadi canım sende.. Aman Allahım 67 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: iyi de eski kzlay baskani kizini da haber yapin. o da kasten birini oldurdu. bu police ceza aliyor sa o da alain. 49 3 Yanıtla
  • Emin Erol: şaşılacak ne var diplomasız doktor gördü bu ülke doktorum diye ameliyat yapan insanları gördük bu normal Bi haber bana göre 42 0 Yanıtla
  • fatih mazlum: Iyi polisde bunu yaparsa aferin 30 1 Yanıtla
  • Türk Ak: Ülkeye bak uzahhahzhshah 29 2 Yanıtla
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