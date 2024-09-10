Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş

Güncel

"Türk polisinden kaçılmaz" demişti, bakın bu kez nasıl yakalandı

Şişli'de bir polis aracı geri manevra yaparken kaldırımda yürüyen iki kişiyi duvara sıkıştırarak ağır yaraladı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, kazaya karışan polis memurunun ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

POLİS ARACININ ALTINDA CAN VERDİ

Edinilen bilgiye göre, kaza Şişli, 19 Mayıs Mahallesi, Cevahir AVM önünde meydana geldi. G.U. idaresindeki polis aracı geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırımdaki iki vatandaşa çarpıp duvara doğru sıkıştırdı. Kazada ağır yaralanan Ergül Kaya yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan diğer vatandaş ise tedavi altına alındı.

POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada kazaya karışan polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 10.09.2024 tarihi saat: 08: 30 sıralarında Şişli ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi, Cevahir AVM önünde meydana gelen trafik kazası sonucu taksirle öldürme-yaralama olayı ile ilgili olarak; G.U. isimli polis memurunun sevk idaresindeki araçla geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu E.K.(43) ve A.T.(24) isimli şahıslar yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralı şahıslardan E.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Geri manevra yaptığı esnada kazaya karışan polis memuru G.U. görevden uzaklaştırılmış olup kazayla ilgili başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemleri adli ve idari yönden devam etmektedir."

POLİS MEMURUNUN EHLİYETİ YOKMUŞ

'Sürücü sertifikasını ehliyete dönüştürmeden araç kullanmaktan' da hakkında işlem yapıldığı belirtilen G.U. hakkında işlemler devam ediyor.