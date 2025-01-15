Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

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Mersin'de görevli bir polis memuru, Tarsus'ta eşini boğarak, Adana'da kayınvalidesi ve kayınbabasının boğazını keserek, baldızını kalbinden bıçaklayarak, öğretmen kayınbiraderini ise kırsal alana götürerek öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli, Osmaniye'ye de cinayet işlemeye giderken yakalandı.

15.01.2025 14:32
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Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti. Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu. Bugün de Tehçi, sabah saatlerinde öğretmen kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi etüt merkezinden alıp Kabasakal Mahallesi'nde kırsal alana götürerek öldürdü.

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

EŞİNİN BOĞAZINI BIÇAKLA KESİP ÖLDÜRDÜ

Mehmet Tehçi, daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesine gelerek eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğazını bıçakla kesip öldürdü, ardından otomobil ile Adana'ya geldi. Burada kayınbabasının evine gelen Tehçi, kahvaltı yapan kayınbabası Yusuf ve kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi boğazlarını keserek, baldızı Semiha Tehçi'yi ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

OSMANİYE'YE CİNAYET İŞLEMEYE GİDERKEN YAKALANDI

Daha sonra şüpheli, oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu Osmaniye'de yaşayan akrabalarını da öldürmek üzere otomobille Osmaniye'ye doğru yola çıktı. Ancak sabah saatlerinde anne, baba ve kızlarının öldürüldüğü ortaya çıkınca polis hemen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin Osmaniye'ye gideceğini tahmin ederek yolda önlem aldı. Şüpheli Ceyhan Yılan Kale mevkiinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Cesetler ise otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

"DÜNYA SENİNLE GÜZEL"

Bu arada Mehmet Tehçi'nin eşi Ferdana Tehçi'nin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını paylaşıp "Dünya seninle güzel hayatımın anlamı Mehmet Tehçi" yazıp, yaptığı paylaşım da ortaya çıktı. Fotoğrafta bir yıl önce intihar eden çocukları Ökkeş Berk, kızı Almina ve ismi öğrenilemeyen çocuklarının olduğu öğrenildi.

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Osmaniye, Cinayet, Tarsus, Mersin, Güncel, Polis, Adana, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Cocukluk askimsin:
    Allah şaşırtmasin. cümle aleme sabır versin 177 2 Yanıtla
  • Babacan4811:
    atanamayan her kesim polis oluyor zaten pisikolojik olarak bitmiş bir nesili polis yapar beline silah koyarsanız bunlar olağan durum olacaktır kimse bu sözlerimi yargılamasın gerçek budur 82 30 Yanıtla
  • İslam Evreni2:
    hadi bunuda çöp poşetine koyup köpek arabasinda götürün 39 61 Yanıtla
  • Vadaa:
    Millet kafayı yedi 94 5 Yanıtla
  • Gülsen Tanrıverdi:
    yani abicim sizinde silahınız var diye gidin katillere sıkın ailenize niye sıkıyorsunuz 77 21 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    toplum olarak çok bozuk bir hale gidiyoruz. 77 3 Yanıtla
  • Harun Demirel:
    yok kardeşim millet bunalımda 73 5 Yanıtla
  • murat atmaca:
    kime guvenelim,,onu soyleyin 48 25 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Ülkede herkes kafayı yedi. 62 2 Yanıtla
  • KUZEY YILDIZ:
    Allah kimseyi bu şekilde sınamasın çok üzücü bir durum 45 1 Yanıtla
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