Polisimizi şehit eden zanlı öldü! Emniyetteki dosyası kabarık çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde uygulama sırasında polis memuru Ahmet Türkoğlu'nu tabancayla vurarak şehit eden ve ardından aynı silahla kendisini başından vuran Yusuf Eray Tekalan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tekalan'ın emniyette 8 farklı suçtan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

UYGULAMA SIRASINDA POLİSE ATEŞ AÇTI

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, "şok" uygulama kapsamında 06 GBG 273 plakalı otomobili durdurdu.

Ekipler, aracın ön koltuklarında bulunan Yasin A. ve Arif A.'nın kimlik kontrolünü yaptığı sırada arka koltukta oturan Yusuf Eray Tekalan araçtan indi. Tekalan, tabancayla polis memuru Ahmet Türkoğlu'na 2 el ateş etti.

AYNI SİLAHLA KENDİNİ BAŞINDAN VURDU

Tekalan, polis memurunu vurmasının ardından aynı silahla kendisini başından vurdu. Ağır yaralanan Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Türkoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Olay sırasında uygulama noktasından kaçmaya çalışan Yasin A. ve Arif A. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kendisini başından vurarak ağır yaralanan Yusuf Eray Tekalan, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Tekalan, bu sabah hastanede hayatını kaybetti.

8 FARKLI SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Yusuf Eray Tekalan'ın emniyette yapılan incelemesinde 8 farklı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Tekalan'ın "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama", "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma", "mala zarar verme", "taksirle yaralama", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından adli kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.

ARAÇTAKİ DİĞER 2 KİŞİNİN DE SUÇ KAYITLARI VAR

Araçta bulunan Arif A.'nın "taksirle yaralama", "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" kapsamında suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Yasin A.'nın ise "otodan hırsızlık" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Gözaltındaki Arif A. ve Yasin A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.