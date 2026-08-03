Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı - Son Dakika
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Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı

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Bartın'da polis uygulamasından kaçan motosiklet sürücüsü A.Ç., kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücü yakalanırken, hafif yaralanan Gürel hastanede tedavi edilerek taburcu oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da polisten kaçan A.Ç.'nin kullandığı motosiklet, kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, A.Ç polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı

O KAÇTI, POLİS KOVALADI

Olay, dün akşam saatlerinde Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı'nda meydana geldi. Uygulama noktasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı. Polis ekibi, kaçan motosikletlinin peşine düştü. 

Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı

KALDIRIMDA VALİ YARDIMCISINA ÇARPTI

Takip sırasında kaldırıma çıkan A.Ç. yönetimindeki motosiklet, burada yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. O anlar kameraya yansırken, motosiklet sürücüsü polis ekibi tarafından yakalandı. Kolundan yaralanan Muhittin Gürel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Avci Murat Avci:
    ne diyelim bu olaya aceba var mıdır bir hikmeti 0 0 Yanıtla
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