Polonez Gıda Fabrikası İşçileri İşten Çıkarılmaları Nedeniyle Eylem Yaptı

Haber-Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) - Polonez gıda fabrikasında Tek Gıda-İş Sendikası'na üye olduktan sonra işten çıkarılan işçiler, şirketin İstanbul Ataşehir'deki genel müdürlüğü önünde eylem yaptı. Polisin biber gazlı müdahalesi sonrası konuşan Tek Gıda-İş Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri Kemal Köse, "Anayasanın ve yasaların verdiği hakkı kullanan işçiyi işten atma hakkınız yoktur" dedi.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan Polonez gıda fabrikasında ağır çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı Tek Gıda-İş Sendikası'nda örgütlenen işçilerden 13'ü işten çıkarılmıştı. Ardından 100'den fazla işçi de sabah çalışmak için geldiği fabrikada işten çıkarıldıklarını öğrenmişti.

İşçiler, fabrika önünde başlattığı direnişin 28'inci gününde bugün eylemlerini İstanbul Ataşehir'deki Polonez Genel Müdürlüğü önüne taşıdı. İşçilerin açıklama yapmasına izin vermeyen polis ekipleri, biber gazıyla müdahale etti. DİSK üyesi işçilerin de destek verdiği eylemde, müdahalenin ardından hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Tek Gıda-İş Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri Kemal Köse, şunları söyledi:

"Bugün buradan sizlerin huzurunda Polonez işverenlerini bir kez daha uyarıyoruz. Astığımız astık, kestiğimiz kestik mantığı ile bir yere varamazsınız. Anayasal hakkını kullanıp sendikaya üye oldukları için işçilerinizi işten atamazsınız. Çalışanlarınızın anayasal hakkına saygı duyun. Çalışanların sendikaya üye olma hakları, gerek anayasamızın 51. maddesi gerekse 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile güvence altına alınmıştır. Bugün Polonez, Türkiye'nin önde gelen markaları arasında yer alıyorsa burada en büyük pay sahibi çalışanlardır. Sizin onları bu başarıdan dolayı mükafatlandırmanız gerekirken peki siz ne yaptınız? Çalışanlarınız, sendikalı olup ekonomik şartlarını iyileştirerek, işverenin insan yerine koymayan tavırlarına ve haksızlıklarına karşı durarak işten atılma korkusu yaşamadan çalışmak için sendikalı yaşamı tercih ettiler. Buna rağmen kıdemleri 20 yıla dayanan ve Polonez'in marka olmasına katkı sağlayan çalışanlarınızı, sendikaya üye olmaktan dolayı suçladınız ve 19 Temmuz'dan bugüne kadar çıkış sebebi 46. kodu uygulayarak 146 üyemizi işten çıkararak çirkinleştiniz.

"Çalışanların ekmeğiyle oynamaktan vazgeçin"

Tek Gıda-İş Sendikası olarak hak ve adaletten yana olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Çalışanlarınızın haklarını yemekten, Türkiye Cumhuriyeti yasalarını çiğnemekten ve çalışanlarınızın ekmeğiyle oynamaktan bir an önce vazgeçin. Polonez işçisinin mücadelesine, sendikal düzen o fabrikada kuruluncaya kadar sahip çıkacağız. Sizi, yasaları çiğnemekten, insanı üretim malzemesi olarak görmekten bir an önce vazgeçip uzattığımız eli dostça sıkmaya çağırıyoruz. Tek Gıda-İş Sendikası, genel yapısı itibarıyla örgütlü olduğu iş yerlerinde kaliteli üretime katkı sunmak, işletmeleri büyütmek ve üyelerinin refah seviyelerini artırmak adına her zaman üst düzeyde çaba göstermiştir. Polonez'in en büyük hissesine sahip olan Ürdünlü işvereni de bu ülkenin yasalarına ve vatandaşlarına saygı göstermeye bir kez daha çağırıyoruz. Anayasanın ve yasaların verdiği hakkı kullanan işçiyi işten atma hakkınız yoktur. Nasıl Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi'nde çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü destekliyoruz dediyseniz ülkemizde de sendikal örgütlenme hakkını tanımak zorundasınız. Aksi takdirde vermiş olduğunuz mücadele başarıya ulaşana kadar sadece fabrikanızın önünde değil, yasalarımızı da kullanarak bu haklı mücadelemizi tüm alanlara taşıyarak eylemlerimize devam edeceğiz."