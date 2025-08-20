Polonya'da Patlayan İHA Rusya'ya Ait - Son Dakika
Polonya'da Patlayan İHA Rusya'ya Ait

20.08.2025 19:48
Polonya'da bir mısır tarlasına düşen cismin Rusya'ya ait insansız hava aracı olduğu açıklandı.

Polonya'daki bir mısır tarlasına düşerek patlayan cismin Rusya'ya ait insansız hava aracı olduğu açıklandı.

Polonya'nın PAP ajansının haberinde, ülkenin doğusunda bulunan Lukow County'e bağlı Osiny beldesindeki bir mısır tarlasına "tanımlanamayan bir cismin" düştüğü ve patladığı belirtildi.

Haberde patlamanın, Ukrayna sınırına 100 kilometre yakında bulunan bölgede meydana geldiğine işaret edildi.

Polisten yapılan açıklamada, olayda ölen veya yaralanan olmadığı, patlama sonucunda bazı evlerin camlarının kırıldığı ifade edildi.

Olay yerinde kömürleşmiş metal ve plastik kalıntılarının bulunduğuna işaret edilen açıklamada, geniş çaplı bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Polonya Hava Hareketleri Merkezince yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre cismin eski pervaneli bir motora ait olabileceği belirtildi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı da Ukrayna veya Belarus'tan Polonya hava sahasının ihlal edilmediğini ancak güvenlik kapsamında hava sahasının kontrol edildiğini kaydetti.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, olay yeri incelemelerinin ardından basına yaptığı açıklamada, Osiny'deki tarlaya düşen cismin Rusya'ya ait insansız hava aracı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erme şansının bulunduğu kritik günlerde böyle bir durumla karşılaştıklarını aktaran Kosiniak-Kamysz, "Rusya'nın bir provokasyonuyla karşı karşıyayız." dedi.

Kosiniak-Kamysz, gerekli tüm birimlerin haberdar edildiğini ve diplomatik adımların da atılacağını belirterek, bu tarz provokasyonların daha önce Moldova, Romanya, Litvanya, Letonya ve Bulgaristan'da da yaşandığını anımsattı.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Doğudan hava sahamızın ihlal edilmesi Polonya'nın NATO içindeki en önemli misyonunun kendi topraklarını savunması olduğunu teyit etmekte." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Politika, Güvenlik, Savunma, Polonya, Güncel, Dünya, Rusya, Mısır, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:44
18:13
