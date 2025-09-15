Polonya'dan YouTube'a Soruşturma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Polonya'dan YouTube'a Soruşturma Çağrısı

Polonya\'dan YouTube\'a Soruşturma Çağrısı
15.09.2025 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya, YouTube'daki tartışmalı İsrail reklamlarının kaldırılması için Google'a başvurdu.

Polonya, Google'ın sahibi olduğu video paylaşım platformu YouTube'da geçen aylarda yayımlanan ve haberlerin aksine Gazze Şeridi'nde kıtlık olmadığını öne süren tartışmalı İsrail reklamlarının soruşturulması için Google'a çağrıda bulundu.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülkede çevrim içi dezenformasyonu takip eden kurum Bilimsel ve Akademik Bilgisayar Ağı (NASK), İsrail'in sponsoru olduğu reklamların kaldırılmasını tavsiye eden raporu YouTube'a sundu.

Google reklamları ve YouTube kanallarındaki manipüle edilmiş içeriklere işaret eden NASK uzmanları, platformun topluluk kurallarına atıfla bu içeriklerin geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Google, talepleri reddederek söz konusu içeriklerin kendi politika ve değerleriyle uyumlu olduğunu bildirdi.

Tartışmalı reklam kampanyası

İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Varşova'daki büyükelçiliği tarafından ağustos ayından itibaren yayımlanan videolar ve reklam içerikleri çevrim içi dolaşıma girdi.

Bu içeriklerde, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'de gıda dağıtmayı reddettiği öne sürüldü.

Bir videoda ise insani yardım yüklü hareketsiz kamyonlar gösterilerek, "Bu BM'nin kasıtlı sabotajıdır." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki kıtlıkla ilgili toplam sekiz video İsrail'in Varşova Büyükelçiliğinin YouTube kanalına yüklendi. İki hafta önce yüklenen bir videoda, sebze meyveyle dolup taşan hareketli bir pazar gösterildi ve 1,6 milyon izlenmeye ulaştı. Videolar toplamda yaklaşık 9 milyon kez izlendi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, 8 Ağustos'ta ve 27 Ağustos'ta İsrail'in Varşova Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Bilgisayar, Teknoloji, Politika, YouTube, Polonya, Google, İsrail, Güncel, Medya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'dan YouTube'a Soruşturma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Genç kadın hırsıza geçit vermedi Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi
Paris’te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Sivas’ta zincirleme kaza 1’i ağır 10 yaralı Sivas'ta zincirleme kaza! 1'i ağır 10 yaralı
İş makinesi iki çocuğa çarptı 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti İş makinesi iki çocuğa çarptı! 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

00:09
Barış Alper, Kerem’i silip attı
Barış Alper, Kerem'i silip attı
23:37
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
23:23
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
22:52
Yaşattığınız gurur yeter A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 00:21:11. #7.13#
SON DAKİKA: Polonya'dan YouTube'a Soruşturma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.